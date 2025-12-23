به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داوطلبین «سازمان خیریه حسین کیست؟» پاکستان در چارچوب پویش زمستانی خود، ۶۰ جفت کفش را میان دانش‌آموزان نیازمند یک مدرسه توزیع کرد. این اقدام در شهر «پیشاور» (مرکز ایالت خیبر پختونخوا در شمال‌غرب پاکستان) و با هدف حمایت از کودکان کم‌برخوردار انجام شد.

اعضای سازمان حسین(ع) کیست؟ اعلام کردند هدف از این برنامه، کمک به حفظ سلامت، امنیت و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان در فصل زمستان است تا هیچ کودکی به‌دلیل فقر امکانات اولیه، از تحصیل و حضور فعال در مدرسه بازنماند.

...........

پایان پیام