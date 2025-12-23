  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

توزیع کفش بین دانش‌آموزان کم‌بضاعت در پاکستان توسط خیریه سازمان »حسین(ع) کیست؟« + تصاویر

۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۸
کد مطلب: 1765358
توزیع کفش بین دانش‌آموزان کم‌بضاعت در پاکستان توسط خیریه سازمان »حسین(ع) کیست؟« + تصاویر

در قالب پویش زمستانی، ده‌ها دانش‌آموز کم‌برخوردار در پیشاور پاکستان از حمایت‌های خیریه «سازمان حسین(ع) کیست؟» بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داوطلبین «سازمان خیریه حسین کیست؟» پاکستان در چارچوب پویش زمستانی خود، ۶۰ جفت کفش را میان دانش‌آموزان نیازمند یک مدرسه توزیع کرد. این اقدام در شهر «پیشاور»  (مرکز ایالت خیبر پختونخوا در شمال‌غرب پاکستان) و با هدف حمایت از کودکان کم‌برخوردار انجام شد.

اعضای  سازمان حسین(ع) کیست؟ اعلام کردند هدف از این برنامه، کمک به حفظ سلامت، امنیت و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان در فصل زمستان است تا هیچ کودکی به‌دلیل فقر امکانات اولیه، از تحصیل و حضور فعال در مدرسه بازنماند.

پویش خیریه سازمان »حسین(ع) کیست؟« پاکستان؛ توزیع کفش بین دانش‌آموزان کم‌بضاعت + تصاویر

پویش خیریه سازمان »حسین(ع) کیست؟« پاکستان؛ توزیع کفش بین دانش‌آموزان کم‌بضاعت + تصاویر

پویش خیریه سازمان »حسین(ع) کیست؟« پاکستان؛ توزیع کفش بین دانش‌آموزان کم‌بضاعت + تصاویر

...........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha