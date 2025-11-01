  1. صفحه اصلی
سازمان «حسین کیست؟» در لندن ایستگاه‌های توزیع غذا برای نیازمندان راه‌اندازی کرد + تصاویر

۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۳
کد مطلب: 1745250
سازمان «حسین کیست؟» در لندن ایستگاه‌های توزیع غذا برای نیازمندان راه‌اندازی کرد + تصاویر

فعالان سازمان غیر انتفاعی ({این} حسین کیست؟) Who Is Hussain? در لندن به مناسبت ماه تاریخ سیاه‌پوستان (Black History Month)، کمپینی برای جمع‌آوری و توزیع غذا، با هدف حمایت از نیازمندان برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان سازمان غیرانتفاعی ({این} حسین کیست؟) Who Is Hussain? در لندن به مناسبت ماه تاریخ سیاه‌پوستان (Black History Month)، کمپینی برای جمع‌آوری و توزیع غذا برگزار کردند. این برنامه با هدف حمایت از نیازمندان و ارتقای آگاهی اجتماعی درباره اهمیت یادآوری تاریخ و فرهنگ مردم آفریقایی‌تبار و کارائیبی طراحی شد و نمونه‌ای از مشارکت فعالان جامعه مسلمان در فعالیت‌های انسان‌دوستانه و فرهنگی محسوب می‌شود.

ماه تاریخ سیاه‌پوستان که در ابتدا به‌صورت یک هفته گرامی داشته می‌شد و از سال ۱۹۷۰ به شکل ماهانه برگزار می‌شود، فرصتی برای یادآوری رویدادها و شخصیت‌های مهم با اصل و نسب آفریقایی و کارائیبی فراهم می‌کند. این مراسم در آمریکا و کانادا در فوریه، و در کشورهای ایرلند و بریتانیا در اکتبر برگزار می‌شود و با حمایت رسمی دولت‌ها، بستری برای افزایش آگاهی عمومی و ایجاد همبستگی فرهنگی فراهم می‌آورد.

