به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان سازمان غیرانتفاعی ({این} حسین کیست؟) Who Is Hussain? در لندن به مناسبت ماه تاریخ سیاهپوستان (Black History Month)، کمپینی برای جمعآوری و توزیع غذا برگزار کردند. این برنامه با هدف حمایت از نیازمندان و ارتقای آگاهی اجتماعی درباره اهمیت یادآوری تاریخ و فرهنگ مردم آفریقاییتبار و کارائیبی طراحی شد و نمونهای از مشارکت فعالان جامعه مسلمان در فعالیتهای انساندوستانه و فرهنگی محسوب میشود.
ماه تاریخ سیاهپوستان که در ابتدا بهصورت یک هفته گرامی داشته میشد و از سال ۱۹۷۰ به شکل ماهانه برگزار میشود، فرصتی برای یادآوری رویدادها و شخصیتهای مهم با اصل و نسب آفریقایی و کارائیبی فراهم میکند. این مراسم در آمریکا و کانادا در فوریه، و در کشورهای ایرلند و بریتانیا در اکتبر برگزار میشود و با حمایت رسمی دولتها، بستری برای افزایش آگاهی عمومی و ایجاد همبستگی فرهنگی فراهم میآورد.
