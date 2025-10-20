به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت (ع) – ابنا - در شهر میسیساگای کانادا، دانش‌آموزان مدرسه اسلامی باغ زیتون Olive Grove School (OGS)، زیرنظر انجمن مسلمانان کانادا (MAC)، یک ابتکار ویژه برای حمایت از کودکان یتیم غزه عملی کردند.

به گزارش مرکز الفرقان، در کمپین دانش‌آموزان مدرسۀ باغ زیتون که با همکاری Human Concern International (HCI)، نخستین سازمان بشردوستانه مسلمان در کانادا، انجام شد، مبلغ ۱۱۵ هزار دلار برای حمایت از ۱۲۵ کودک یتیم متاثر از جنگ غزه تأمین شد.

یک خبرگزاری محلی دراین باره نوشت این پویش که بر اساس ایمان و همدلی شکل گرفته بود، به دانش‌آموزان یادآوری کرد که خیریه در اسلام تنها یک اقدام اجتماعی نیست، بلکه یک عبادت واقعی به شمار می‌آید. دانش‌آموزان از مقطع پیش‌دبستانی تا کلاس دوازدهم با الهام از آیه قرآن «در نیکوکاری‌ها با یکدیگر به رقابت بپردازید» (سوره بقره، آیه ۱۴۸)، همدلی خود را به عمل تبدیل کرده و با سخاوت، تلاش کردند زندگی کودکان غزه را دگرگون کنند.

Human Concern International که از سال‌ها پیش با مردم فلسطین همکاری دارد، از این کمک‌ها برای تأمین سرپناه، غذای کافی و حمایت روانی-اجتماعی کودکان یتیم و خانواده‌های آنان استفاده می‌کند.

