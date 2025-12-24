به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۳۵ سازمان حقوق بشری در آفریقای جنوبی با صدور بیانیه‌ای مشترک، همبستگی کامل خود را با فعالان طرفدار فلسطین که در زندان‌های انگلیس دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند، اعلام و از دولت لندن خواستند هرچه سریع‌تر به مطالبات آنان پاسخ دهد.

این بیانیه که در تاریخ ۲۲ دسامبر منتشر شده، از سوی مجموعه‌ای گسترده از نهادهای ضد آپارتاید، تشکل‌های مدنی، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های همبستگی با فلسطین صادر شده و نسبت به تداوم بازداشت فعالانی که با عنوان «زندانیان فلسطین» شناخته می‌شوند، هشدار داده است. امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که بی‌توجهی دولت انگلیس به این پرونده می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی منجر شود.

بر اساس این بیانیه، شش زندانی که برخی از آنان بیش از یک سال بدون محاکمه در بازداشت به‌سر می‌برند، از دوم نوامبر اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کرده‌اند. اتهام وارده علیه این افراد حمله به یک کارخانه تسلیحاتی متعلق به شرکت «اِلبیت سیستمز» (Elbit Systems) رژیم صهیونیستی، با هدف جلوگیری از ارسال قطعات جنگنده به اسرائیل می‌باشد.

سازمان‌های آفریقای جنوبی با اشاره به عبور برخی از اعتصاب‌کنندگان از مرز ۵۰ روز بدون غذا، نسبت به خطر جدی مرگ آنان هشدار داده و اعلام کرده‌اند که ادامه بازداشت بدون محاکمه، گزارش‌ها درباره امتناع از ارائه مراقبت پزشکی مناسب و عدم تعامل معنادار دولت انگلیس با مطالبات زندانیان، مسئولیت هرگونه تلفات جانی را متوجه حاکمیت بریتانیا می‌کند.

در این بیانیه، اعتصاب غذا «اقدامی عمیقاً غیرخشونت‌آمیز» توصیف شده که در امتداد سنت تاریخی مبارزه زندانیان سیاسی برای حفظ کرامت انسانی خود قرار دارد. نویسندگان بیانیه با یادآوری تجربه مبارزان ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، زندانیان فلسطینی و بازداشت‌شدگان زندان گوانتانامو، تأکید کرده‌اند که اعتصاب غذا همواره آخرین ابزار مقاومت در برابر سرکوب بوده است.

این تشکل‌ها همچنین از دولت «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس خواسته‌اند از تجربه تلخ دهه ۱۹۸۰ و برخورد دولت وقت «مارگارت تاچر» با اعتصاب غذای زندانیان ایرلندی درس بگیرد؛ اعتصابی که به مرگ «بابی سندز» و ۹ زندانی دیگر در سال ۱۹۸۱ انجامید. در بیانیه تصریح شده که آن رویداد لکه‌ای اخلاقی در تاریخ بریتانیا بوده و رویکرد کنونی حزب کارگر در قبال این زندانیان، شباهت نگران‌کننده‌ای به همان مسیر دارد.

در بخش پایانی، نام پنج زندانی اصلی اعتصاب‌کننده شامل «قسر زهره» (Qesser Zuhrah)، «تئوتا هوژا» (Teuta Hoxha)، «هبا مرعیسی» (Heba Muraisi)، «کامران احمد» (Kamran Ahmed) و «آمو گیب» (Amu Gib) ذکر شده است. طبق بیانیه، برخی از آنان به‌طور مکرر در بیمارستان بستری شده‌اند و دیگران با عوارض شدید جسمی از جمله کاهش بینایی، اختلال حافظه و افت خطرناک قند خون مواجه‌اند. این زندانیان که بیش از یک سال در بازداشت موقت به‌سر می‌برند، در انتظار محاکمه‌ای هستند که برای آوریل ۲۰۲۶ تعیین شده؛ مدتی که به‌مراتب فراتر از سقف قانونی شش‌ماهه بازداشت است.

