بلژیک، علیه نسل‌کشی در غزه برخواست

۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۰
بلژیک به طرح دعوی آفریقای جنوبی برای پیگرد قانونی رژیم صهیونیستی به دلیل نسل‌کشی در غزه پیوست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان، بالاترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بلژیک امروز رسماً اعلامیه‌ای را برای مداخله در روند دادرسی، بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه دیوان، ارائه کرد.»

به گفته دادگاه مستقر در لاهه، بلژیک در این درخواست اظهار داشت که مداخله آن بر مواد ۱ تا ۶ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی متمرکز است.

بلژیک که کشور فلسطین را به رسمیت شناخته و تحریم‌هایی را علیه مقامات اسرائیلی اعمال کرده است، توجه ویژه‌ای به ماده ۲ دارد ، به ویژه در رابطه با تفسیر «قصد خاص» مورد نیاز برای اثبات نسل‌کشی.

دادگاه از آفریقای جنوبی و اسرائیل دعوت کرد تا مطابق با ماده ۸۳ آیین‌نامه دادگاه، نظرات کتبی خود را در مورد مداخله بلژیک ارائه دهند. تل‌آویو هنوز در مورد اقدام بروکسل اظهار نظری نکرده است.

اسرائیل با حمایت آمریکا، جنگ ویرانگری را در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد که حدود ۷۱۰۰۰ شهید و بیش از ۱۷۱۰۰۰ زخمی فلسطینی که اکثر آنها کودک و زن بودند، برجای گذاشت.

آتش‌بس بین حماس و اسرائیل از دهم اکتبر آغاز شد، اما اسرائیل روزانه آن را نقض می‌کند و طبق اعلام وزارت بهداشت غزه در روز سه‌شنبه، منجر به کشته شدن ۴۰۶ فلسطینی شده است.

در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی علیه اسرائیل اقامه دعوی کرد و آن را به نقض تعهداتش ذیل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی در اقداماتش علیه فلسطینیان در غزه متهم کرد.

متعاقباً، چندین کشور از جمله ترکیه، برزیل، کلمبیا، ایرلند، مکزیک و اسپانیا، در پی جنگ ویرانگر اسرائیل که خشم عمومی و رسمی را در سراسر جهان برانگیخت، به این دادخواست پیوستند.

در ۲۸ مارس و ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، دادگاه دو مجموعه از اقدامات موقت درخواستی آفریقای جنوبی را صادر کرد.

این اقدامات شامل ارائه خدمات اولیه، کمک‌های بشردوستانه، ملزومات و مراقبت‌های پزشکی به تقریباً ۲.۴ میلیون شهروند فلسطینی در سراسر غزه می‌شود.

اما اسرائیل با بستن گذرگاه‌های منتهی به غزه، این اقدامات را نادیده گرفت و این بخش را در قحطی فرو برد و در حال حاضر نیز با نقض توافق، از ورود مواد غذایی و دارویی کافی جلوگیری می‌کند.

در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴، دادگاه همچنین نظر مشورتی خود را صادر کرد و تأکید کرد که ادامه حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین «غیرقانونی» است.

او همچنین تأکید کرد که سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، موظفند وضعیت ناشی از این حضور غیرقانونی را به رسمیت نشناسند.

در سال ۱۹۴۸، اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی توسط باندهای مسلح صهیونیستی که مرتکب قتل عام و آوارگی صدها هزار فلسطینی شدند، تأسیس شد. تل آویو سپس بقیه سرزمین‌های فلسطینی را اشغال کرد و از عقب‌نشینی و اجازه تأسیس دولت فلسطینی خودداری می‌کند.

در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری به اختلافات بین دولت‌ها رسیدگی می‌کند، دیوان بین‌المللی کیفری (که آن هم در لاهه قرار دارد) بر افراد تمرکز دارد.

در سال ۲۰۲۴، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق، را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت علیه فلسطینیان در غزه صادر کرد.

