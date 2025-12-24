به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان، بالاترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بلژیک امروز رسماً اعلامیه‌ای را برای مداخله در روند دادرسی، بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه دیوان، ارائه کرد.»

به گفته دادگاه مستقر در لاهه، بلژیک در این درخواست اظهار داشت که مداخله آن بر مواد ۱ تا ۶ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی متمرکز است.

بلژیک که کشور فلسطین را به رسمیت شناخته و تحریم‌هایی را علیه مقامات اسرائیلی اعمال کرده است، توجه ویژه‌ای به ماده ۲ دارد ، به ویژه در رابطه با تفسیر «قصد خاص» مورد نیاز برای اثبات نسل‌کشی.

دادگاه از آفریقای جنوبی و اسرائیل دعوت کرد تا مطابق با ماده ۸۳ آیین‌نامه دادگاه، نظرات کتبی خود را در مورد مداخله بلژیک ارائه دهند. تل‌آویو هنوز در مورد اقدام بروکسل اظهار نظری نکرده است.

اسرائیل با حمایت آمریکا، جنگ ویرانگری را در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد که حدود ۷۱۰۰۰ شهید و بیش از ۱۷۱۰۰۰ زخمی فلسطینی که اکثر آنها کودک و زن بودند، برجای گذاشت.

آتش‌بس بین حماس و اسرائیل از دهم اکتبر آغاز شد، اما اسرائیل روزانه آن را نقض می‌کند و طبق اعلام وزارت بهداشت غزه در روز سه‌شنبه، منجر به کشته شدن ۴۰۶ فلسطینی شده است.

در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی علیه اسرائیل اقامه دعوی کرد و آن را به نقض تعهداتش ذیل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی در اقداماتش علیه فلسطینیان در غزه متهم کرد.

متعاقباً، چندین کشور از جمله ترکیه، برزیل، کلمبیا، ایرلند، مکزیک و اسپانیا، در پی جنگ ویرانگر اسرائیل که خشم عمومی و رسمی را در سراسر جهان برانگیخت، به این دادخواست پیوستند.