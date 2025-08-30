اعتصاب غذای زندانیان زیر سن قانونی در زندان بدنام «جو» بحرین

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از زندانیان نوجوان در بند ساختمان شماره (۲) زندان جو بحرین، که به بدنامی شناخته میشود، از آغاز اعتصاب غذای نامحدود خود خبر دادند. این حرکت اعتراضی در واکنش به محرومیتهای مداوم از ابتداییترین حقوق انسانی و شرایط معیشتی صورت گرفته است.
اعتصابکنندگان اعلام کردهاند که مدیریت زندان آنها را از داشتن وسایل شخصی و لباس محروم کرده و برای مدتهای طولانی مانع استحمامشان شده است؛ اقدامی که نقض آشکار معیارهای بهداشتی و انسانی به شمار میرود. علاوه بر این، زندانیان نوجوان از رفتارهای تحقیرآمیز، اقدامات انتقامجویانه و محدودیتهای شدید در شرایط زندگی و محیط سلولها شکایت دارند.
اسامی اعتصابکنندگان شامل احمد جعفر الزاکی، عباس مسلم، جاسم محمد سالم، جاسم محمد الجبل، محمد شوقی سلمان (از کُرزکان)، محمد فتحی (از جدحفص)، حسین جاسم الشیخ، حسین الهنان (از ستره)، علی عادل (از ستره)، محمد میرزا، عبدالله یوسف، محمد خلیل، سلمان عبدالرازق و حسین القیدوم است. همچنین دو زندانی غیرسیاسی به نامهای محمد خالد و علی بشیر نیز به این اعتصاب پیوستهاند.
ناظران تأکید میکنند این اعتصاب غذای دستهجمعی، فراتر از یک اعتراض محدود بوده و بهمثابه فریادی انسانی، عمق سرکوب و محرومیت تحمیلشده بر زندانیان نوجوان در زندانهای آلخلیفه را آشکار میسازد؛ جایی که حقوق ابتدایی آنان همچون حمام، پوشاک و کرامت انسانی بهطور سیستماتیک نقض میشود. این وضعیت، جامعه داخلی و نهادهای بینالمللی را در برابر مسئولیتی فوری برای توقف این تخلفات گسترده قرار میدهد.
