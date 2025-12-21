به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده‌های فعالان حامی فلسطین که در زندان‌های انگلیس در اعتصاب غذای نامحدود به‌سر می‌برند، نسبت به وخامت شدید وضعیت جسمی آنان هشدار داده و اعلام کردند این زندانیان «به‌تدریج در حال جان‌دادن هستند». این هشدار در یک نشست خبری در شهر «لندن» (London)، پایتخت بریتانیا، مطرح شد.

در این نشست، خانواده‌ها، پزشکان و وکلای زندانیان موسوم به «زندانیان برای فلسطین» (Prisoners for Palestine) از «دیوید لَمی» (David Lammy)، وزیر دادگستری دولت انگلیس، خواستند پیش از آن‌که جان این زندانیان از دست برود، برای حل این بحران وارد عمل شود. شش زندانی که برخی از آن‌ها بیش از یک سال بدون محاکمه در بازداشت به‌سر می‌برند، از دوم نوامبر اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کرده‌اند.

این زندانیان به اتهام حمله به یک کارخانه تولید سلاح اسرائیلی، در اقدامی نمادین در همبستگی با مردم فلسطین، بازداشت شده‌اند. ناظران این اعتصاب را بزرگ‌ترین اعتصاب غذای هماهنگ در زندان‌های انگلیس از زمان اعتصاب معروف «اچ-بلاک» (H-Block) در ایرلند شمالی در سال ۱۹۸۱ توصیف کرده‌اند.

«قَصِر زُهره»، «آمو گیب»، «هِبا مُریسی»، «جان سینک»، «تئوتا هوژا»، «کَمران احمد» و «عُمَر خالد» پس از آن دست به اعتصاب غذا زدند که دولت بریتانیا از پذیرش یا حتی مذاکره درباره مطالبات آن‌ها، از جمله دسترسی بهتر به ملاقات خانواده و آزادی با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه، خودداری کرد. پزشکان و وکلای این زندانیان هشدار داده‌اند که اعتصاب غذا به مرحله‌ای بسیار خطرناک رسیده است.

دکتر «جیمز اسمیت» (James Smith)، پزشک اورژانس و استاد دانشگاه «یوسی‌ال» (UCL) لندن، اعلام کرد دو نفر از اعتصاب‌کنندگان به روز چهل‌وهفتم اعتصاب غذا رسیده‌اند. وی توضیح داد که پس از سه هفته، بدن ذخایر چربی خود را از دست داده و شروع به تخریب عضلات و اندام‌های حیاتی می‌کند؛ وضعیتی که می‌تواند به نارسایی ناگهانی قلب، کلیه‌ها، سیستم تنفسی و تضعیف شدید سیستم ایمنی منجر شود. او تأکید کرد: «در این مسیر، به‌طور ساده باید گفت این زندانیان آرام‌آرام در حال مرگ هستند.»

در بخش دیگری از این نشست، «شاه‌مینا عالم» (Shahmina Alam)، خواهر زندانی مسلمان «کَمران احمد»، با ابراز نگرانی شدید گفت خانواده‌اش شب‌ها از ترس وخامت حال او نمی‌توانند بخوابند. وی اعلام کرد برادرش روزانه حدود نیم کیلوگرم وزن کم می‌کند و تنها در سه روز اخیر سه کیلوگرم وزن از دست داده است. او خطاب به مقامات پرسید: «منتظر چه هستید؟ تا قلبش از کار بایستد؟»

در تحولی دیگر، «قَصِر زُهره»، زن مسلمان ۲۰ ساله و یکی از اعتصاب‌کنندگان، که در زندان «اچ‌اِم‌پی برانزفیلد» (HMP Bronzefield) در منطقه «ساری» (Surrey) در جنوب انگلستان نگهداری می‌شود، پس از تجمع اعتراضی مقابل زندان و درخواست فوری رسیدگی پزشکی، به بیمارستان منتقل شد. فعالان اعلام کردند مسئولان زندان ابتدا مانع ورود آمبولانس شده بودند، با وجود آن‌که این زندانی قادر به ایستادن نبود. نمایندگان پارلمان از جمله «جان مک‌دانل»، «جرمی کوربین» و «شاکت آدم» نیز در حمایت از زندانیان، وعده دادند پیگیری این پرونده را تا حصول نتیجه ادامه دهند.

