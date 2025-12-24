استقبال ویژه از دبیرکل مجلس علمای شیعه هند پس از کسب جایزۀ جهانی امام خمینی(ره) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید کلب جواد نقوی، امام جمعه لکنو و دبیرکل مجلس علمای هند، پس از تقدیر و کسب «جایزه جهانی امام خمینی(ره) ، هنگام ورود به فرودگاه شهر لکنو/لکنهو (Lucknow، مرکز ایالت اوتار پرادش در شمال هند) مورد استقبال قرار گرفت.

گفتنی است نخستین دوره جایزه جهانی امام خمینی(ره) به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، روز ۲۶ آذرماه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. در این رویداد حجت الاسلام و المسلمین مولانا سید کلب جواد نقوی، بابت ترویج اندیشه امام و انقلاب اسلامی شایسته تقدیر قرار گرفت.

در آیین پایانی این رویداد، آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی آملی از ایران در بخش «شخصیت سرآمد در حوزه نظری» و عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، در بخش «شخصیت سرآمد در حوزه عملی» به‌عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

