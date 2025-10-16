حمله به دبیرکل مجلس علمای شیعه هند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکلب جواد نقوی، دبیرکل مجلس علمای هند و از چهره‌های شاخص دینی و شیعی این کشور، در شهر لکنهو، هدف حمله‌ قرار گرفت؛ حادثه‌ای که موجی از خشم و اعتراض در میان جامعه شیعیان هند برانگیخته است.

این حمله هنگام رهبری تجمعی اعتراضی علیه ساخت‌وسازهای غیرقانونی در زمین موقوفه کربلا عباس باغ و در حضور نیروهای پلیس رخ داد.

بسیاری از شهروندان و فعالان دینی با انتقاد از عملکرد نیروهای امنیتی، از سهل‌انگاری برخی مأموران در این ماجرا ابراز نارضایتی کرده‌اند.

علی رغم این حمله، دبیرکل مجلس علمای هند در بیانیه‌ای رسمی، ضمن محکومیت این اقدام، از رئیس دولت ایالتی اوتار پرادش، یوگی آدیتیانات خواست تا دستور انجام تحقیقات فوری، بی‌طرفانه و شفاف درباره این حادثه را صادر کند.

حجت‌الاسلام نقوی تاکید کرد که در برابر هیچ‌گونه تهدید، خشونت یا فشار عقب‌نشینی نخواهد کرد و تا تحقق کامل عدالت، به مبارزه مسالمت‌آمیز خود برای صیانت از اموال موقوفه و مقدسات اسلامی ادامه خواهد داد.

دبیرکل مجلس علمای هند این حرکت اعتراضی را نه علیه شخص یا گروهی خاص، بلکه برای پاسداری از امانت‌هایی دانست که به نام خداوند متعال و اهل‌بیت علیهم‌السلام وقف شده‌اند.

وی تاکید کرد: ما هرگز از این مسیر مقدس بازنخواهیم گشت.

مردم، علما و طلاب منطقه در پی این حمله با تجمعی در حوزه علمیه حضرت غفران‌مآب (سید دلدارعلی نقوی یا سید علی نقوی، مجتهد، فقیه و متکلم شیعه اهل هندوستان ملقب به غفران‌مآب) برای سلامتی و طول عمر حجت‌الاسلام نقوی دعا کردند.

سیدرضا حیدر زیدی، رئیس حوزه علمیه حضرت غفران‌مآب نیز در پیامی این اقدام را محکوم و از دولت هند خواست تا عاملان و آمران این جنایت را هرچه سریع‌تر شناسایی و به مجازات قانونی برساند.

وی با ابراز حمایت از حرکت دبیرکل مجلس علمای هند یادآور شد: جنبشی که به رهبری حجت‌الاسلام والمسلمین سید کلب جواد برای حفاظت از موقوفات اسلامی آغاز شده، حرکتی الهی و دینی برای صیانت از امانت‌های مقدس است. بر هر مؤمن لازم است که با احساس مسئولیت و تعهد دینی، در این مسیر نقش خود را ایفا کند.

