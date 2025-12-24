دیدار سفیر ایران و وزیر کار حکومت سرپرست افغانستان: زمینه فعالیت کارگران ماهر در بازارهای دو کشور فراهم شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ملاعبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی حکومت طالبان با علی‌رضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی در کابل دیدار و در مورد توسعه همکاری‌های دو جانبه گفت‌وگو کرد.

وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست افغانستان روز چهارشنبه(۳ دی) اعلام کرد که در این دیدار پیرامون اعزام قانونی کارگران افغان به ایران، تنظیم بهتر نیروی کار، گسترش همکاری‌های مشترک و به خصوص بررسی وضعیت مهاجران افغان بحث و تبادل نظر شده است.

عمری در این دیدار افزوده است: امیدواریم در روند صدور مجوزهای قانونی کار برای مهاجران افغان سهولت فراهم گردد و در گسترش برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای از لحاظ کمی و کیفی در افغانستان همکاری صورت گیرد.

این وزیر کابینه حکومت سرپرست افغانستان تاکید ورزیده که تمامی حقوق کارگران افغان مقیم ایران به خصوص پرداخت عادلانه دستمزد و محیط سالم و مصون تضمین و تامین شود.

وزیر کار حکومت سرپرست افغانستان به سفیر ایران پیشنهاد کرده که به منظور حل اختلافات کاری، مشکلات کارگران افغان مقیم ایران یک کمیسیون مشترک ایجاد گردد تا چالش‌ها به صورت موثر حل گردد.

ملا عبدالمنان عمری همچنین خاطرنشان ساخت که حکومت سرپرست افغانستان تمایل دارد تا با جمهوری اسلامی ایران در راستای انتقال منظم، قانونی و سودمند کارگران ماهر و متخصص، حفظ حقوق آن‌ها در ایران و ارتقای ظرفیت‌های تخصصی، به یک تفاهم مشترک دست یابد و تبادل نیروی کار میان دو کشور صورت گیرد.

از سوی دیگر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار بیان داشت که تهران آمادگی دارد تا در کنار افغانستان از طریق اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه‌های انتقال مهاجرین و حمایت اجتماعی از آن‌ها همکاری نماید.

علی‌رضا بیکدلی افزود: ما بر این باوریم که همکاری با افغانستان نه تنها یک مسئولیت انسانی، بلکه برای ثبات منطقه ضرورت مبرم است.

او در ادامه تصریح کرد: ما به تبادل نیروی کار با افغانستان علاقه‌مند هستیم و ترجیح می‌دهیم که زمینه فعالیت برای کارگران ماهر افغان در بازار کار ایران و برای کارگران ماهر ایرانی در بازار کار افغانستان فراهم گردد.

سفیر ایران همچنان اطمینان داد که همکاری‌های پایدار ایران با افغانستان ادامه خواهد یافت.

مطبوعات وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست افغانستان گفته است دو طرف در این نشست تعهد کردند که همکاری‌های مشترک خود را در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی، گسترش بازار کار، ارتقای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تنظیم امور مهاجران ادامه خواهند داد.

به گفته این وزارت، سفیر ایران همچنین از وزیر کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست افغانستان برای انجام یک سفر رسمی به تهران دعوت کرده است.

شایان ذکر است، وزارت کار و امور اجتماعی طالبان از این نشست هیچ‌گونه تصویری منتشر نکرده است، زیرا بسیاری از ادارات حکومت سرپرست افغانستان به پیروی از قانون امر به معروف‌ که به دستور رهبر طالبان ابلاغ شده، نشر تصاویر موجوات زنده را ممنوع می‌دانند.

