برنامه توسعه سازمان ملل از ثبت دستاوردهای انسانی در افغانستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز گذشته، ۳ دی ماه، هم‌زمان با آغاز سال نو میلادی، در گزارشی اعلام کرد که کشور افغانستان در سال ۲۰۲۵، علاوه بر مشکلات گسترده انسانی و اقتصادی، شاهد دستاوردهایی نیز بوده است.

بر اساس این گزارش، افتتاح کلینیک‌های جدید بهداشتی، احیای مزارع کشاورزی، گسترش کسب‌وکارهای کوچک به‌ویژه برای زنان، بازگشت برخی خانواده‌ها به خانه‌های‌شان و بازسازی جوامع محلی از جمله پیشرفت‌های ثبت‌شده در سال گذشته به شمار می‌رود.

دفتر برنامه توسعه سازمان ملل افزوده است که در این مدت، زنان و مردان بسیاری به خدمات درمانی باکیفیت برای بیماری‌هایی مانند HIV، مالاریا و سل دسترسی یافته‌اند.

این نهاد وابسته به سازمان ملل تأکید کرده است که این دستاوردها نشان می‌دهد کشور افغانستان، در کنار بحران‌های پیچیده، همچنان ظرفیت حرکت به سوی بهبود و امید را دارد و ابراز امیدواری کرده که سال ۲۰۲۶ برای مردم این کشور سالی امیدوارکننده‌تر باشد.

