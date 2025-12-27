به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران، در سرمقاله شماره روز شنبه (۶ دی ماه) خود، ترور اکرام‌الدین سریع، فرمانده پیشین پلیس افغانستان در تهران را نشانه‌ای از «نفوذ تروریسم به عمق امنیتی کشور» ارزیابی کرده و نوشته است که این حادثه بیانگر هدف قرار گرفتن مستقیم امنیت پایتخت ایران توسط تروریست‌هاست.

در این یادداشت تأکید شده است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران با توطئه‌ای پیچیده روبه‌رو هستند و باید پاسخی قاطع به آن داده شود.

نویسنده سرمقاله همچنین تصریح کرده که قابل قبول نیست گروهی که مدعی روابط دوستانه با ایران است، برای سرکوب مخالفان خود در خاک ایران به ترور متوسل شود.

روزنامه جمهوری اسلامی، قطع نفوذ حکومت خودخوانده طالبان در ایران را «دقیق‌ترین و ضروری‌ترین واکنش» دولت دانسته و از واگذاری نمایندگی‌های سیاسی افغانستان به طالبان انتقاد کرده است.

این روزنامه، طالبان را گروهی تروریستی توصیف کرده که به‌زعم آن «نه به وعده‌هایش می‌توان اعتماد کرد و نه از اقداماتش در امان بود».

در ادامه این سرمقاله به مواردی چون ترورهای اخیر در مشهد و تهران، اختلافات مربوط به حقابه ایران، محدودیت فعالیت نهادهای ایرانی در افغانستان و برخورد طالبان با فارسی‌زبانان و شیعیان اشاره شده و پنهان‌کاری در اطلاع‌رسانی این ترورها به‌عنوان تلاشی برای جلوگیری از آسیب دیدن چهره طالبان تلقی شده است.

با وجود حساسیت بالای این پرونده، نسبت دادن قطعی این ترور به طالبان در شرایطی مطرح می‌شود که تاکنون هیچ موضع رسمی از سوی طالبان اعلام نشده و نهادهای امنیتی ایران نیز نتیجه نهایی تحقیقات را منتشر نکرده‌اند.

از منظر حرفه‌ای و حقوقی، چنین تحلیل‌هایی پیش از تکمیل روند بررسی، بیش از آن‌که بر شواهد قطعی استوار باشد، مبتنی بر گمانه‌زنی سیاسی است.

منتقدان معتقدند حفظ دقت، پرهیز از پیش‌داوری و اتکا به نتایج رسمی تحقیقات، برای صیانت از اعتبار تحلیل‌های رسانه‌ای و جلوگیری از تشویش افکار عمومی ضرورتی انکارناپذیر است.

