تشییع شهدای حزب‌الله در جنوب لبنان برگزار شد + تصویر

۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۰
تشییع شهدای حزب‌الله در جنوب لبنان برگزار شد + تصویر

جبهه مقاومت لبنان، مراسم تشییع پیکر دو تن از شهدای حزب‌الله به نام‌های سلیم ناجی عوده و علی مد دهینی را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبهه مقاومت لبنان، مراسم تشییع جنازه‌ دو تن از شهدای حزب‌الله را برگزار کرد.

این مراسم‌ها در شهرهای المنصوری، ناقوره و طورا برای شهید سلیم ناجی عوده و علی مد دهینی، برگزار شد.

در این مراسم شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی سرداده شد و تشییع‌کنندگان بر استواری در راه مقاومت حسینی تاکید کردند.

حسین جیشی، نماینده مجلس، علما و مقامات مذهبی و محلی، خانواده‌های شهدا و جمعیت زیادی برای بزرگداشت فداکاری شهدا در این مراسم‌ها شرکت کردند.  

.

