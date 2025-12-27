به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزبالله لبنان، در خطبه نماز جمعه اعلام کرد که مرحله اول اجرای توافق مربوط به سلاحهای مقاومت، تا زمان عمل رژیم صهیونیستی به تعهدات خود ـ از جمله عقبنشینی کامل از نقاط اشغالی جنوب لبنان، توقف تجاوزات و تسهیل بازگشت ساکنان و بازسازی ـ به پایان نخواهد رسید.
او با انتقاد از رویکرد دولت لبنان گفت که جداسازی اقدامات ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی از تعهدات اسرائیل، اشتباهی بزرگ بوده و لبنان را به عنوان اجراییکننده یکطرفه توافق نشان داده است.
دعموش هشدار داد که فشارهای سیاسی، اقتصادی، ترورها و تحریکهای داخلی، با حمایت اسرائیل و آمریکا، هدفشان ایجاد اختلاف داخلی و وادار کردن مقاومت به تسلیم است.
او تأکید کرد که شرطبندی بر برخورد ارتش لبنان یا محیط اجتماعی مقاومت با حزبالله، کاملاً شکستخورده است.
رئیس شورای اجرایی حزبالله در پایان اعلام کرد که مقاومت هرگز با ارتش لبنان برخورد نخواهد کرد، اجازه فتنه داخلی نخواهد داد و تا پایان اشغال و تجاوز، از حقوق خود عقبنشینی نخواهد کرد.
او افزود که حملات مداوم اسرائیل و آمریکا، تنها عزم مقاومت و حمایت مردمی از آن را تقویت میکند.
