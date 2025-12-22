به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم و حامیان مقاومت در لبنان با برگزاری مراسمی باشکوه در روستای صفد البطیخ (Safad al-Batikh، واقع در جنوب لبنان از توابع نبطیه)، با پیکر شهید احسان فارس زین‌الدین، از مجاهدین حزب الله، ملقب به «احمد» وداع کردند.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر پایبندی خود به مسیر مقاومت به‌عنوان ضامن حفظ استقلال و امنیت لبنان تأکید کردند.

شهید احسان فارس زین‌الدین از رزمندگان حزب الله لبنان بود که هفته گذشته در زادگاه خود صفدالبطیخ در پی حملات هوایی صهیونیست‌ها به جنوب لبنان، به فیض شهادت نائل آمد و تشییع پیکر او به صحنه‌ای از تجدید بیعت مردمی با آرمان‌های مقاومت تبدیل شد.

