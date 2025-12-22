  1. صفحه اصلی
برگزاری مراسم تشییع شهید مقاومت، احسان فارس زین‌الدین در جنوب لبنان + تصاویر

۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۸
برگزاری مراسم تشییع شهید مقاومت، احسان فارس زین‌الدین در جنوب لبنان + تصاویر

مراسم باشکوه وداع با شهید مقاومت، احسان فارس زین‌الدین با حضور جمعی از مردم لبنان، حامیان مقاومت و تعدادی از اعضای حزب الله، همراه با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، روستای صفد البطیخ، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم و حامیان مقاومت در لبنان با برگزاری مراسمی باشکوه در روستای صفد البطیخ (Safad al-Batikh، واقع در جنوب لبنان از توابع نبطیه)، با پیکر شهید احسان فارس زین‌الدین، از مجاهدین حزب الله، ملقب به «احمد» وداع کردند.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر پایبندی خود به مسیر مقاومت به‌عنوان ضامن حفظ استقلال و امنیت لبنان تأکید کردند.

شهید احسان فارس زین‌الدین از رزمندگان حزب الله لبنان بود که هفته گذشته در  زادگاه خود صفدالبطیخ در پی حملات هوایی صهیونیست‌ها به جنوب لبنان، به فیض شهادت نائل آمد و تشییع پیکر او به صحنه‌ای از تجدید بیعت مردمی با آرمان‌های مقاومت تبدیل شد.

