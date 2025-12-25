به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان در بیانیهای پس از نشست هفتگی خود تأکید کرد که «حق لبنانیها در مقاومت در برابر اشغالگری در صورت ادامه اشغال سرزمینشان، حقی مشروع است».
این بیانیه تصریح کرد: «اولویت ملی امروز پایان دادن به اشغال مناطقی است که دشمن با وجود گذشت بیش از یک سال از اعلام توافق آتشبس، هنوز از آنها عقبنشینی نکرده است.»
در ادامه آمده است: «پایان اشغال، شامل توقف اقدامات خصمانه و آزادی اسرا، تعهداتی است که دشمن باید بدون تأخیر و شرط اجرا کند.» این بیانیه از دولت لبنان خواست «با قاطعیت عمل کند و از پذیرش شروط تحمیلی دشمن و حامیان اشغالگری که هدفشان تحقیر ارتش و ملت لبنان و ادامه نقض حاکمیت ملی در زمین، دریا و هواست، پرهیز نماید.»
فراکسیون «وفاداری به مقاومت» خطاب به دشمن و حامیان بینالمللی آن تأکید کرد: «حق لبنانیها در مقاومت در برابر اشغالگری، حقی مشروع بر اساس همه معیارها، ملاحظات و میثاقهای بینالمللی است و نیازی به مشروعیتبخشی از سوی افراد سستعنصر یا همدستان ندارد.»
محکومیت حملات به غیرنظامیان و ارتش
این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد: «هدف قرار دادن غیرنظامیان و نیروهای ارتش لبنان توسط دشمن صهیونیستی، تجاوزی محکوم و کاملاً غیرموجه است.» و افزود: «دشمن و اربابانش و همدستان خاموش در برابر این حملات، موفق نخواهند شد این وضعیت را به صحنهای عادی و دائمی تبدیل کنند.» بیانیه خواستار اقدام قاطع دولت شد تا دشمن را وادار به اجرای تعهداتش کند، نه اینکه پیشاپیش به سمت اقداماتی برود که مطلوب دشمن است.
در بخش دیگری از بیانیه، فراکسیون «وفاداری به مقاومت» نسبت به طرح مالی دولت هشدار داد و گفت: «این طرح حاوی ابهامات فراوان است و با اقدامات گزینشی، به دزدان اموال عمومی اجازه میدهد از مسئولیتهای عادلانه برای پاسخگویی در برابر هدررفت و سرقت اموال سپردهگذاران شانه خالی کنند، بدون آنکه حقوق مشروع آنان بازگردانده شود.»
بیانیه افزود: «ما نسبت به طرح موجود تحفظ داریم و آن را عامل بیثباتی اجتماعی و مالی کشور و موجب ناامیدی و تلخی سپردهگذاران میدانیم.»
این بیانیه در پایان درباره انتخابات پارلمانی تأکید کرد: «انتخابات باید در موعد خود و طبق قانون جاری برگزار شود.» همچنین از دولت خواست «تمام اقدامات قانونی و تدابیر لازم را برای انجام انتخابات بدون تأخیر اتخاذ کند.»
