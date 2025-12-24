به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز چهارشنبه، حماس دومین روایت خود از نبرد «طوفان الاقصی» را به دو زبان عربی و انگلیسی، تحت عنوان «روایت ما: طوفان الاقصی - دو سال پایداری و اراده برای آزادسازی» منتشر کرد.

این جنبش در وب‌سایت خود اعلام کرد: «طوفان الاقصی فقط یک رویداد نظامی نبود، بلکه لحظه‌ای از تولد باشکوه و ظهور آگاهی آزاد بود که در آن هیچ فریب یا جعلی وجود ندارد.»

این جنبش افزود: «پس از دو سال نسل‌کشی و پایداری، روایت ما کاملاً واضح است: مردمی که نمی‌توان آنها را پاک کرد، مقاومتی که پایدار است و نمی‌توان آن را شکست داد، و خاطره‌ای که فراموش نخواهد شد.»

حماس خاطر نشان کرد که «یک کشور مستقل فلسطینی، به پایتختی اورشلیم، و بازگشت پناهندگان به سرزمینشان، یک رویا نیست، بلکه هدفی است که توسط همه کنوانسیون‌های بین‌المللی و بشردوستانه به رسمیت شناخته شده است، و یک حق تاریخی و سیاسی است که توسط مردمی که در برابر نسل‌کشی مقاومت کردند و نشکستند، اعمال شده است.»

حماس اعلام کرد که این موضوع در هشت فصل آمده است:

فصل اول: انگیزه ها و زمینه ها.

فصل دوم: روز باشکوه عبور (۷ اکتبر ۲۰۲۳)

فصل سوم: بررسی حمله ۷ اکتبر - پاسخ مثبت به کشف حقیقت

فصل چهارم: روند جنگ غزه

فصل پنجم: تلاش‌های حماس برای توقف تجاوز و طرح ترامپ.

فصل ششم: دستاوردهای طوفان الاقصی.

فصل هفتم: حماس را نمی‌توان منزوی کرد

فصل هشتم: اولویت‌ها.

حماس معتقد است که «۷ اکتبر آغاز جنگ نبود، بلکه نتیجه طبیعی اشغال از سال ۱۹۴۸ و به مدت ۷۷ سال بود که طی آن مردم ما به دست اشغالگران صهیونیستی آواره شدند.»

این جنبش در اشاره به انگیزه‌های طوفان الاقصی، علاوه بر افزایش افراط‌گرایی صهیونیستی و هدف قرار دادن کرانه باختری و همچنین هدف قرار دادن زندانیان در زندان‌های اشغالگران، به شکست گزینه حل و فصل سیاسی بین رژیم اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز اشاره کرد.

در فصل دوم روایت، حماس اظهار داشت که عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، لحظه حقیقت را رقم زد که معادله درگیری را پس از سال‌ها محاصره و بی‌توجهی بین‌المللی از نو ترسیم کرد. خشم فلسطینیان در اقدامی بی‌سابقه به رهبری رزمندگان مقاومت فوران کرد.

حماس افزود: «این عملیات یک ماجراجویی یا یک اقدام احساسی نبود، بلکه گامی حساب‌شده بود که بیانگر اراده‌ی امید و اصلاح مسیر تاریخی است. فرزندان فلسطین با آگاهی، برنامه‌ریزی و توکل به خدا و عدالت آرمان خود، با این باور که فداکاری راه رستگاری است، این کار را انجام دادند. این لحظه‌ای از فداکاری بزرگ بود که در آن فلسطینی‌ها می‌خواستند به جهان بگویند: ما برای همیشه قربانی نیستیم، بلکه مردمی هستیم که برای کرامت خود می‌جنگیم و از اینکه شاهد دروغین از دست دادن سرزمین مادری خود باشیم، امتناع می‌کنیم.»

این جنبش گفت: این عملیات «با حمایت بی‌سابقه مردمی فلسطین روبرو شد و به نمادی از وحدت پیرامون گزینه مقاومت تبدیل شد.»

حماس ضمن درخواست تحقیق در مورد حمله ۷ اکتبر و افشای حقایق، گفت: «از همان لحظه اول حمله ۷ اکتبر، رژیم صهیونیستی سعی در تحریف حقیقت داشت... و مجموعه‌ای از دروغ‌ها را در مورد کشتار کودکان و تجاوز به زنان ترویج داد، تا برای پیشبرد یک پروژه نابودی جامع که از قبل با هدف محو غزه از نقشه جهان برنامه‌ریزی شده بود، آماده شود.»

جنبش حماس گفت: «در جریان عملیات طوفان الاقصی، مقاومت هیچ بیمارستان، مدرسه یا عبادتگاهی را هدف قرار نداد و حتی یک روزنامه‌نگار یا هیچ یک از اعضای تیم آمبولانس را نکشت.» حماس از رژیم صهیونیستی خواست خلاف این را ثابت کند. او افزود: «ما از اسرائیلی‌ها می‌خواهیم که اجازه تحقیقات بی‌طرفانه در مورد ادعاهای مربوط به کشتار غیرنظامیان اسرائیلی را بدهند و آنها را به پذیرش تحقیقات بی‌طرفانه بین‌المللی در مورد جنایاتی که علیه مردم فلسطین مرتکب شده‌اند، فرا می‌خوانیم.»

تلاش‌های حماس برای توقف جنگ و طرح ترامپ

این جنبش در بیانیه خود توضیح داد که از روز اول تجاوز، با هماهنگی گروه‌های مقاومت و با همکاری میانجیگران، تلاش‌های مستمری را برای توقف کشتار و قتل عام‌های انجام شده توسط رژیم صهیونیستی علیه کودکان و غیرنظامیان بی‌دفاع و همچنین توقف تخریب سیستماتیک همه جنبه‌های زندگی در نوار غزه انجام داده است.

حماس خاطرنشان کرد که مقاومت با تمام ابتکارات و پیشنهادهای مربوط به آتش‌بس با حس مسئولیت ملی بالایی برخورد کرده است که ناشی از نگرانی آن برای منافع ملت فلسطین و تلاش آن برای توقف خونریزی و پایان دادن به رنج انسانی است.

این جنبش تمام روابط سیاسی خود را برای حمایت از پایداری ملت فلسطین بسیج کرد، اما این رویکرد مثبت با سیاست‌های نتانیاهو و دولت افراطی او که ابتکار عمل برای پایان دادن به جنگ را رد کرده و به دنبال تحمیل طرحی برای اشغال نوار غزه، الحاق کرانه باختری و آواره کردن ملت فلسطین از سرزمین خود بودند، در تضاد قرار گرفت.

دستور کار سیاسی نتانیاهو و تلاش‌هایش برای فرار از مسئولیت شکست قاطعش در ۷ اکتبر، تلاش‌هایش برای فرار از اتهامات فساد علیه او، رویای پیروزی بر مقاومت و تمایلش به طولانی کردن جنگ برای افزایش طول عمر دولتش - انگیزه‌های اصلی او در رد تمام ابتکارات و پیشنهادهای آتش‌بس، حتی آنهایی که حماس بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته بود، مانند پیشنهاد اولیه استیو ویتکوف، فرستاده ایالات متحده، بود.

برای تمام جهان روشن شده است که نتانیاهو تنها مانع اجرای تمام پیشنهادها و مراحل مذاکرات است؛ او حتی پیشنهادی را که خودش قبلاً ارائه کرده بود، رد کرد.

مذاکرات، دشوار، پیچیده و چندوجهی بود که طی آن حماس با فشارهای عظیم و طفره‌روی‌های صهیونیستی مواجه شد. با این حال، مسئولیت حفظ بهای سنگینی که مردم ما و خون شهدا پرداختند، مستلزم پایداری و اقدام با نهایت خرد، آگاهی و عزم راسخ برای دستیابی به بهترین شرایط ممکن بود. دشمن می‌خواست به حضور فلسطینی‌ها در غزه پایان دهد و مقاومت را به طور کامل نابود کند، اما دستیابی به آتش‌بس نتیجه مستقیم پایداری و فداکاری‌های عظیم مردم ما بود و نه لطف کسی.

حماس تأکید کرد که علیرغم جنایت اشغالگران در هدف قرار دادن هیئت مذاکره‌کننده این جنبش در قلب دوحه هنگام بررسی پیشنهاد مذاکره، که نقض بی‌سابقه همه هنجارهای بین‌المللی با تلاش برای ترور هیئت مذاکره‌کننده در قلب یک کشور میانجی بود، این جنبش به تلاش‌های خود برای پایان دادن به جنگ ویرانگری که جنایتکاران جنگی در تل‌آویو به راه انداخته‌اند، ادامه داد و با طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ با مسئولیت و جدیت کامل برخورد کرد.

این جنبش با استقبال از مفاد این طرح برای آتش‌بس، پایان آوارگی، خروج کامل و تدریجی نیروهای اشغالگر، تحویل ملزومات ضروری و مصالح ساختمانی به نوار غزه و تبادل زندانیان شامل زندانیان زنده و بقایای کشته‌شدگان، به این پیشنهاد پاسخ داد. این جنبش همچنین با اداره نوار غزه توسط یک نهاد اداری فلسطینی - یک دولت تکنوکرات - که از پذیرش ملی و حمایت عربی و بین‌المللی برخوردار باشد، موافقت کرد. همه مسائل دارای اهمیت ملی به بحث داخلی فلسطین ارجاع داده شد تا بر اساس منافع عالی مردم فلسطین به اجماع برسند و هرگونه دخالت یا دیکته خارجی در مورد تصمیم‌گیری ملی مستقل ما رد شد. این جنبش به وضوح تأکید کرد که اجازه نخواهد داد اشغالگران آنچه را که با زور و نابودی نتوانسته‌اند به دست آورند، از طریق مذاکرات به دست آورند.

