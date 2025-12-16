به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمعیت علمای مسلمان لبنان، امروز با حضور در جمع طلاب و فراگیران مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، به تشریح آخرین وضعیت منطقه پرداخت.

شیخ غازی یوسف حنینه در بخشی از سخنرانی خود به تشریح فعالیت‌ها و وضعیت مقاومت در منطقه پرداخت و تأکید کرد: تجمع علمای مسلمین لبنان که ۴۳ سال از عمر آن می‌گذرد، در سال ۱۹۸۲ میلادی و در تهران و در جریان تهاجم اسرائیل به لبنان تشکیل شد. این تشکل در کنفرانس روز مستضعفین (یوم المستضعفین) و با توافق علمای اهل سنت و شیعه برای مقابله با دشمن صهیونیستی شکل گرفت و مورد تأیید امام خمینی (ره) قرار گرفت که ایشان توصیه کردند با وحدت خود با دشمن بجنگند.

وی ادامه داد: این تجمع اکنون ۳۲۵ عالم از اهل سنت و شیعه را در بر می‌گیرد. فعالیت‌های اصلی این تجمع در سه محور خلاصه می‌شود: خط وحدت اسلامی، حمایت از مقاومت برای آزادی فلسطین، و مقابله با فتنه‌های مذهبی یا فرقه‌ای در لبنان و منطقه. همچنین، این تجمع در خط ولی فقیه، سید القائد امام خامنه‌ای (حفظه الله)، فعالیت می‌کند.

وضعیت مقاومت در منطقه

شیخ حنینه در ادامه به طرح چند سؤال کلیدی در مورد وضعیت منطقه از جمله وضعیت مقاومت پس از شهادت سید حسن و سرنوشت سلاح مقاومت پرداخت و تصریح کرد: لبنان پس از روز دوم طوفان الاقصی وارد “جنگ اسناد” (جنگ حمایتی) شد که به نبرد “اولی البأس” (صاحبان شجاعت) منجر گشت. این نبرد، سه ماه به طول انجامید و در نهایت با توقف درگیری‌ها پایان یافت.

وی یادآور شد: رژیم صهیونیستی در این نبرد تنها نبود، بلکه مورد حمایت آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، و کشورهای عربی از جمله امارات، عربستان سعودی و حتی ترکیه قرار داشت؛ این حمایت شامل کمک‌های انسانی، لجستیکی، پشتیبانی هوایی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی بود. برای مثال، در یک روز، دشمن صهیونیستی ۱۶۰۰ سورتی پرواز انجام داد، در حالی که مجموع هواپیماهای اسرائیل تنها ۶۰۰ فروند است، که این امر گواه بر حمایت هوایی گسترده از سوی متحدان غربی و عربی است.

رئیس جمعیت علمای مسلمان لبنان درباره نبرد زمینی با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: دشمن ۷۰ هزار سرباز، با تانک و زره‌پوش، در مرز فلسطین و لبنان مستقر کرد. با این وجود، ارتش صهیونیستی توانست تنها حدود ۲۰۰۰ متر (دو کیلومتر) در خاک لبنان پیشروی کند. قدرت و پایداری جوانان مقاومت توانست دشمن را عقب براند و دفع کند.

وی به شهر الخیام در جنوب لبنان اشاره کرد که ۲۵۰۰ رزمنده مقاومت در دفاع از آن به شهادت رسیدند، اما دشمن نتوانست وارد شهر شود و گفت: اگرچه دشمن توانست روستاها و محله‌هایی از بیروت، صیدا، صور و بقاع را تخریب کند، اما هرگز نتوانست شوکت و اقتدار مقاومت را بشکند.

نشانه‌های قدرت مقاومت

شیخ غازی حنینه برای تشریح وضعیت کنونی مقاومت، ابراز داشت: در مراسم تشییع سید حسن و سید هاشم صفی‌الدین، ۱.۸ میلیون نفر از لبنانی‌ها و غیر لبنانی‌ها شرکت کردند (بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه)، که تقریباً نیمی از جمعیت لبنان را شامل می‌شود. در انتخابات شهرداری‌های سال گذشته، مقاومت و هم‌پیمانان آن، در مناطقی که تحت نفوذشان بود، پیروز شدند. یک ماه پیش، در روز جهانی کشاف در بیروت، ۷۵ هزار پیشاهنگ فقط از حزب‌الله حضور داشتند. این آمارها نشان می‌دهد که محیط مقاومت، پس از شهادت سید حسن، در اطراف مقاومت متحدتر شده و پیام می‌دهد که “ما با اتحاد حول مقاومت، انتقام سید را می‌گیریم”.

جنگ بر سر سلاح مقاومت

شیخ حنینه با اشاره به طرح آمریکایی-اروپایی-صهیونیستی برای خلع سلاح حزب‌الله در لبنان، اذعان داشت: پس از توقف جنگ، رئیس جمهور جدید (جوزف عون) و دولت جدید (به ریاست نواف سلام) تشکیل شدند که از حمایت آمریکا و عربستان برخوردارند و قصد دارند سلاح مقاومت را از لبنان خارج کنند. دولت تلاش کرد با صدور فرمان خلع سلاح به ارتش، این هدف را عملی کند، اما فرمانده ارتش اعلام کرد که نه نیروی کافی دارد و نه می‌پذیرد که ارتش لبنان در مقابل ملت لبنان بایستد و خونریزی داخلی ایجاد کند. پس از عقب‌نشینی دولت، فشار آمریکا، صهیونیست‌ها و متحدان عربی بر دولت و ارتش لبنان متمرکز شد تا حزب‌الله را محاصره کرده و دست دشمن صهیونیستی را در اراضی لبنان باز بگذارند.

وی هشدار داد: خلع سلاح حزب‌الله به معنای نابودی ۷۰ درصد از مردم لبنان است که شامل شیعه، سنی، دروزی، علوی، مارونی، کاتولیک و ارتودوکس می‌شود؛ زیرا اسرائیل همچنان یک خطر برای لبنان است.

رئیس جمعیت علمای مسلمان لبنان همچنین اعلام کرد که علمای اهل سنت لبنان با خون و جان خود با هر کسی که برای مصادره سلاح مقاومت اقدام کند، خواهند جنگید، زیرا این سلاح، سلاح عزت و شرف لبنان است.

چالش‌های پیش رو

شیخ غازی حنینه به چالش انتخابات پارلمانی در ماه می (ماه پنجم) اشاره کرد و گفت: آمریکا، اسرائیل و متحدان عربی، میلیاردها دلار برای کاهش تعداد نمایندگان مقاومت در پارلمان هزینه می‌کنند، در حالی که اکثریت فعلی پارلمان از مقاومت حمایت می‌کنند.

وی در پاسخ به چرایی عدم همراهی دولت با اراده مردمی (که اکثراً موافق مقاومت هستند)، دموکراسی در جهان و لبنان را “بازی دموکراسی” (لعبة الدیمقراطیة) خواند و نمونه‌ای از دخالت خارجی را مطرح کرد که با پرداخت میلیون‌ها دلار به نمایندگان، تصمیمات سیاسی لبنان را تغییر می‌دهد و نشان داد که دموکراسی در عمل، به پول و نفوذ بستگی دارد (الدیمقراطیة کاش).

اهمیت آگاهی و رهبری

سخنران همچنین به ماهیت اصلی نبرد اشاره و تأکید کرد: این نبرد، نبرد شیعه و سنی نیست، بلکه جنگ اسلام در برابر طغیان است. دشمن با جدا کردن ما از یکدیگر به دنبال تضعیف است. نبرد علیه صهیونیست‌ها است، نه یهودیان، و همچنین علیه ستمگران آمریکایی است، نه مردم آمریکا. نقش آگاهی و فهم (الوعی و الفهم) را برای امت، به ویژه برای نهادهایی مانند جامعه المصطفی، بسیار حیاتی است.

رئیس جمعیت علمای مسلمان لبنان همچنین تصریح کرد: ثبات و پایداری مقاومت در لبنان، سوریه و ترکیه را محافظت می‌کند، و سقوط مقاومت در لبنان می‌تواند منجر به رسیدن اسرائیل تا دروازه‌های آنکارا و استانبول شود.

شیخ حنینه در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی، که شیخ نعیم قاسم رهبری را بر عهده گرفته است، او از وثاقت کامل برخوردار بوده و وکیل شرعی سید القائد در لبنان است. مهم‌ترین عامل در این نبرد، “صبر” و “اعتماد به رهبری” است. حضرت آیت الله خامنه‌ای (حفظه الله) تکیه گاه محور مقاومت است که از سوی خداوند هدایت می‌شود.

.....................

پایان پیام