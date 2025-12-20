قانون اعدام اسرای فلسطینی؛ طرح اسرائیل برای قتل جمعی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که پارلمان اسرائیل (کنست) در حال پیشبرد قانونی برای اعدام اسرای فلسطینی است؛ طرحی که به گفته نهادهای حقوقی، بزرگترین عملیات قتل جمعی برنامهریزیشده را هدف قرار داده است، شهادت مداوم اسرای آزادشده فلسطینی، پرده از سیاست «اعدام و قتل تدریجی» در زندانهای رژیم صهیونیستی برمیدارد.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که این قانون، بخشی از طرح سرکوب و قتل گسترده اسرای فلسطینی است. اسرای آزادشده میگویند آنچه در زندانها تجربه کردهاند، چیزی جز «اعدام روزانه و تدریجی» نیست؛ شکنجههای جسمی، روانی و حتی جنسی بهطور سیستماتیک اعمال میشود و کرامت انسانی بهطور روزانه لگدمال میگردد.
«ابو مصطفی»، یکی از اسرای آزادشده، که در زندانهای «سدی تیمان»، «عوفر» و «عسقلان» محبوس بوده و در معامله تبادل اسرا پس از آتشبس در اوایل اکتبر (مهر ۱۴۰۴) آزاد شد، تأکید کرد: «سیاست زندانها همان اعدام تدریجی است؛ زندانبانان ما را انسان نمیدانستند و بهسان وحوش رفتار میکردند.» او که در شمال غزه بازداشت شده بود، از شکنجههای شدید جسمی، از جمله کندن ناخنها، آویزان کردن طولانیمدت، محرومیت از غذا و درمان، و کاهش شدید وزن اسرا سخن گفت.
بخش ویژهای به نام «رکیفت» در زیر زندان «نتیسان» در رمله ساخته شده که حدود ۳۰۰ اسیر در آن نگهداری میشوند؛ بیشتر آنان در روز عملیات «طوفان الاقصی» و در جریان حملات دو سال اخیر بازداشت شدهاند. گزارش «نهاد امور اسرا» و «باشگاه اسیر فلسطینی» پس از تنها یک بازدید از این بخش، شرایط را «وحشتناک و تکاندهنده» توصیف کرده است: اسرا مجبور به شنیدن موسیقی بلند، استفاده از پوشک برای نیازهای شخصی، دریافت تنها نیم لیوان آب در روز، خوابیدن روی تختهای فلزی بدون پتو و نور خورشید، و تحمل ضربات روزانه بر نقاط حساس بدن هستند.
طبق این گزارشها، از آغاز جنگ علیه غزه تاکنون بیش از ۱۰۰ اسیر در زندانها شهید شدهاند که هویت ۸۴ نفر از آنان ثبت شده است.
در این شرایط، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، جزئیات تازهای از طرح قانون اعدام اسرا ارائه کرده است. این طرح توسط حزب «عوتسما یهودیت» به کنست ارائه شده و شامل بند ویژهای درباره اسرای عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) است که بهطور عطف به ماسبق، حکم اعدام را برای آنان الزامی میکند. بر اساس این طرح، دادگاهها میتوانند بدون نظر دادستان، حکم اعدام صادر کنند و اجرای آن ظرف ۹۰ روز توسط اداره زندانها انجام شود. روشهای پیشنهادی شامل تیراندازی، حلقآویز، صندلی الکتریکی یا تزریق سم است.
این طرح همچنین برای اسرای کرانه باختری اشغالی، اعدام الزامی را پیشبینی کرده و شرایط صدور حکم را آسانتر کرده است. در ۸ دسامبر جاری (۱۷ آذر ۱۴۰۴)، بن گویر و اعضای حزبش با سنجاقهایی به شکل طناب دار در جلسه کمیسیون امنیت ملی حاضر شدند؛ اقدامی که موجی از انتقادها را برانگیخت. او همچنین با افتخار از سیاستهای سختگیرانه علیه اسرا، از جمله محرومیت غذایی سخن گفت.
در مقابل، انجمن پزشکان اسرائیل اعلام کرد در اجرای حکم اعدام مشارکت نخواهد کرد. «جمعیت حقوق شهروندی اسرائیل» نیز این قانون را مغایر با کرامت انسانی دانست. پروفسور «حغای لوین» هشدار داد که اجرای اعدام سطح خشونت را افزایش خواهد داد. همچنین ۱۶ مقام سابق اسرائیلی، از جمله دو رئیس پیشین شاباک، در نامهای رسمی هشدار دادند که این قانون امنیت اسرائیل را تضعیف کرده و جان یهودیان و اسرائیلیها در سراسر جهان را به خطر خواهد انداخت. کنست پیشتر در ۱۰ نوامبر گذشته (۱۹ آبان ۱۴۰۴) این طرح را در قرائت اول با ۳۹ رأی موافق در برابر ۱۶ مخالف تصویب کرده بود.
