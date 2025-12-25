پایان سفر هیئت حماس به بغداد؛ رایزنی درباره غزه و تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئتی از مسئولان جنبش مقاومت اسلامی حماس به ریاست اسامه حمدان پس از انجام دیدارها و رایزنی‌هایی با مقامات و شخصیت‌های سیاسی عراق، امروز پنجشنبه بغداد را ترک کرد.

بر اساس گزارش السومریه نیوز، هیئت حماس در جریان این سفر با مسئولان عراقی درباره آخرین تحولات مربوط به اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه، وضعیت سیاسی و میدانی فلسطین و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با مسئله فلسطین گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

اعضای این هیئت با تشریح شرایط وخیم انسانی در نوار غزه، به تداوم حملات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس و همچنین بدرفتاری با اسرای فلسطینی بر ضرورت هماهنگی تلاش‌های عربی و بین‌المللی برای توقف تجاوزات و کاهش رنج‌های ملت فلسطین تأکید کردند.

هیئت حماس همچنین ضمن تأکید بر روابط تاریخی و ریشه‌دار ملت‌های فلسطین و عراق، از مواضع ثابت دولت و ملت عراق در حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین قدردانی کرد.

