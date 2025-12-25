به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ واکنش‌های شخصیت‌های عراقی به اظهارات «لوئیس رافائل ساکو» پاتریارک کلیسای کاتولیک کلدانی عراق وابسته به دولت واتیکان که طی مراسم عشای ربانی کریسمس مطرح شد، همچنان ادامه دارد؛ سخنی که از آن طرح «عادی‌سازی» با رژیم صهیونیستی برداشت شد.

مقتدی صدر و همچنین وزیر مهاجرت عراق به شدت با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالفت کردند.

صدر از مقامات و نهادهای ذی ربط خواست فورا به وظیفه خود در قبال هرگونه درخواستی برای عادی سازی روابط با اسرائیل عمل کنند و تصریح کرد: عادی‌سازی و مشروعیت بخشیدن به آن در عراق جایی ندارد.

«ایفان فائق جابرو» وزیر مهاجرت عراق نیز به شدت هرگونه اظهار یا موضع گیری در راستای دعوت به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یا توجیه آن به هر شکلی را رد کرد.

وی که مسیحی است گفت: این اظهارات و دیدگاهها نمایانگر موضع ملت عراق و دربرگیرنده اراده واقعی طیف های دینی و ملی عراق نیست.

..........................

پایان پیام