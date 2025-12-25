به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کاردینال مار بشاره بطرس الراعی، اسقف اعظم مارونیها، ابراز امیدواری کرد که «این کریسمس آغاز مرحلهای جدید باشد، مرحلهای که در آن اعتماد احیا شود، اعتبار دولت احیا شود، از نهادها محافظت شود و احترام به قانون اساسی، قانون و ارزشهایی که این ملت بر اساس آنها بنا شده است، احیا شود.»
او در مراسم عشای ربانی کریسمس در اقامتگاه پدرسالاری در بکرک، در حضور رئیس جمهور ژنرال جوزف عون و همسرش نعمت عون و دیگر مقامات، گفت: «جنگ بس است، تفرقه بس است، ترس از آینده بس است.»
اسقف اعظم مارونیها افزود: «بله، لبنان میتواند دوباره برخیزد، میتواند التیام یابد و میتواند سرزمین صلح باشد.»
او تأکید کرد که «لبنان تنها بر اساس حرف ساخته نمیشود، بلکه بر اساس اقدامات شجاعانه، تصمیمات عاقلانه و ارادهای صادقانه برای خدمت به خیر عمومی است.»
کاردینال مار بشاره بطرس الراعی گفت: «تولد عیسی به ما یادآوری میکند که قدرت واقعی نه در درگیری، بلکه در آشتی؛ نه در پیروزی، بلکه در رویارویی؛ نه در تفرقه، بلکه در وحدت نهفته است. این ملت، با تنوع و غنای انسانیاش، امروز بیش از هر زمان دیگری فراخوانده شده است تا سرزمینی برای زندگی مشترک باشد، نه زندگی علیه یکدیگر؛ سرزمینی برای مشارکت، نه طرد؛ سرزمینی برای امید، نه ناامیدی.»
