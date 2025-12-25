مشارکت تاجر افغانستانی در بازسازی مسجد روضه شریف پس از زلزله

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمال نبیزاده اعلام کرد که عملیات ایزوگام سقف مسجد روضه شریف، از اماکن مذهبی مهم شیعیان در استان مزارشریف کشور افغانستان، با حمایت مالی بنیاد خیریه نبیزاده تکمیل شده است.
به گفته وی، این پروژه با هزینه یک میلیون افغانی اجرا شده و هدف آن جلوگیری از آسیبهای بیشتر به این مکان مذهبی بوده است.
او افزود که پس از زلزله اخیر در شمال کشور افغانستان، بخشهایی از روضه شریف دچار خسارت شده بود و بنیاد خیریه نبیزاده در پاسخ به این وضعیت، روند بازسازی را آغاز کرد.
نبیزاده تأکید کرد که این بنیاد قصد دارد در مراحل بعدی، سایر بخشهای آسیبدیده این مجموعه مذهبی را نیز مورد ترمیم و بازسازی قرار دهد.
به گفته وی، حمایت از اماکن مذهبی و میراث دینی، بهویژه مراکز مرتبط با جامعه شیعه، از اولویتهای فعالیتهای خیریه این بنیاد به شمار میرود.
................
پایان پیام/
نظر شما