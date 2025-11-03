به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برخی منابع از استانهای بلخ و سمنگان در شمال افغانستان تایید کردند که در زلزله نیمهشب دوشنبه (۱۲ آبان) حدود ۲۰ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدهاند.
یک منبع از شهر مزارشریف به خبرنگار ابنا گفت که مردم استان بلخ تاکنون زمینلرزهای با این شدت را تجربه نکرده بودند و بسیاری از خانوادهها از ترس پسلرزه آن از منازلشان بیرون شدهاند.
تصاویرمنتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که برخی از خانههای مسکونی ویران شده است و تنگه تاشقرغان در شهرستان خلم افغانستان در جاده کابل به مزار شریف مسدود و برخی از شهروندان زیر آوار کشته و زخمی شدند.
برخی از منابع غیر رسمی در شبکههای مجازی آمار کشتههای این زمینلرزه ۶.۳ ریشتری را تا ۶۰ نفر هم اعلام کردهاند.
