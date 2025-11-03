  1. صفحه اصلی
مردم بلخ تاکنون چنین زمین‌لرزه‌ای را تجربه نکرده بودند / تلفات زلزله شمال افغانستان به حدود ۲۰ کشته و ۳۰۰ زخمی رسید

۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۶
کد مطلب: 1745984
یک شهروند استان بلخ به خبرنگار ابنا گفت که تاکنون مردم این استان چنین زمین‌لرزه‌ای را تجربه نکرده‌اند؛ زمین‌لرزه‌ای که بنا بر اعلام برخی منابع تاکنون ۲۰ نفر کشته داشته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی منابع از استان‌های بلخ و سمنگان در شمال افغانستان تایید کردند که در زلزله نیمه‌شب دوشنبه (۱۲ آبان) حدود ۲۰ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

یک منبع از شهر مزارشریف به خبرنگار ابنا گفت که مردم استان بلخ تاکنون زمین‌لرزه‌ای با این شدت را تجربه نکرده بودند و بسیاری از خانواده‌ها از ترس پس‌لرزه آن از منازل‌شان بیرون شده‌اند.

تصاویرمنتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از خانه‌های مسکونی ویران شده است و تنگه تاشقرغان در شهرستان خلم افغانستان در جاده کابل به مزار شریف مسدود و برخی از شهروندان زیر آوار کشته و زخمی شدند.

برخی از منابع غیر رسمی در شبکه‌های مجازی آمار کشته‌های این زمین‌لرزه ۶.۳ ریشتری را تا ۶۰ نفر هم اعلام کرده‌اند.

