به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی منابع از استان‌های بلخ و سمنگان در شمال افغانستان تایید کردند که در زلزله نیمه‌شب دوشنبه (۱۲ آبان) حدود ۲۰ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

یک منبع از شهر مزارشریف به خبرنگار ابنا گفت که مردم استان بلخ تاکنون زمین‌لرزه‌ای با این شدت را تجربه نکرده بودند و بسیاری از خانواده‌ها از ترس پس‌لرزه آن از منازل‌شان بیرون شده‌اند.

تصاویرمنتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از خانه‌های مسکونی ویران شده است و تنگه تاشقرغان در شهرستان خلم افغانستان در جاده کابل به مزار شریف مسدود و برخی از شهروندان زیر آوار کشته و زخمی شدند.

برخی از منابع غیر رسمی در شبکه‌های مجازی آمار کشته‌های این زمین‌لرزه ۶.۳ ریشتری را تا ۶۰ نفر هم اعلام کرده‌اند.

..............

پایان پیام/