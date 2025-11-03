به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان خواست که در راستای بازسازی زیارتگاه منسوب به حضرت علی(ع) معروف به «روضه سخی» در شهر مزارشریف هرچه سریع‌تر اقدام کند.

با وقوع زمین‌لرزه نیمه‌شب دوشنبه(۱۲ آبان) در استان بلخ، معماری زیارتگاه حضرت علی(ع) آسیب دید و بخش‌هایی از آن فرو ریخته است.

در پی این رویداد طبیعی، شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه‌ای از حکومت طالبان و افراد خیر خواست که ترمیم اماکن مذهبی و تاریخی به خصوص روضه شریف را مورد توجه قرار دهند.

در بیانیه شورای علمای شیعه آمده است: با کمال تاسف و تاثر، در اثر زمین لرزه‌ی نسبتاً شدیدی که شب گذشته در برخی از ولایات شمالی کشور رخ داد، تعداد زیادی از هموطنان مسلمان ما جان باخته و یا مجروح شدند و نیز خسارات نسبتاً سنگین بر مردم (و حتی اماکن تاریخی و مذهبی) وارد شده است.

در ادامه این بیانیه خاطرنشان ساخته است: شورای علمای شیعه افغانستان، ضمن اظهار تاسف شدید، برای خانواده‌های مصیبت دیده تسلیت عرض می‌کند و برای جانباختگان حادثه غفران و رحمت الهی و برای مجروحان شفای عاجل و کامل از دربار خداوند منان جل‌جلاله استدعا می‌نماید.

این نهاد بزرگ شیعی افزوده است: با استفاده از فرصت از نهادهای مربوط امارت اسلامی، خیرین محترم و موسسات کمک رسان تقاضا می‌ نماید، که هر چه عاجل‌تر به کمک آسیب دیدگان بشتابند. مخصوصاً با توجه به نزدیک شدن سردی بیشتر هوا، جهت تدارک سرپناه برای بی‌خانمان شدگان، اقدام عاجل نمایند و ترمیم اماکن مذهبی و تاریخی( مخصوصاً روضه شریف) را نیز مورد توجه قرار دهند.

شایان ذکر است، پس از انتشار تصاویر از تخریب و آسیب‌دیدگی بخشی از بنای تاریخی و فرهنگی روضه سخی، کمال نبی‌زاده یکی از تاجران استان بلخ و مالک شبکه تلویزیونی آرزو، اعلام کرده که او مسئولیت بازسازی آن را به عهده می‌گیرد.

منابع مختلف گفته‌اند که کار ترمیم و بازسازی روضه سخی توسط تیم تکنیکی این بازرگان مطرح افغانستان بررسی و آغاز شده است.

............

پایان پیام/