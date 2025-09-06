به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مردم استان بلخ افغانستان برای کمک به زلزلهزدگان شرق این کشور، مخصوصا استان کنر، مبالغی را جمعآوری کردند.
برای جمعآوری کمکهای نقدی مردم، صندوقهایی در کنار دربهای ورودی روضه سخی (حرم منسوب به امام علی علیهالسلام) در شهر مزار شریف، قرار داده شد.
همچنین سخنرانان و علمای دین در خطبههای نماز جمعه این هفته مردم را به همدلی و کمکرسانی به آسیبدیدگان زلزله شرق این کشور ترغیب کردند.
در نماز جمعه این هفته شیعیان مزار شریف، خطیب نماز جمعه تأکید کرد: هم مردم و هم حکومت و جامعه جهانی در قبال زلزلهزدگان اخیر مسئولیت دارند و همگی باید کمک کنیم و در کنار هم باشیم.
