به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس مالزی دو نفر را در شهر «سوبانگ جایا» (Subang Jaya/سوبانگ جایا، در ایالت سلانگور مالزی) پس از انتشار ویدئویی بازداشت کرد که در آن مردی با سربندی بهعنوان حجاب زنان مسلمان، در حال نوشیدن مشروبات الکلی دیده میشود. این ویدئو طی روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشته و موجب اعتراض کاربران در جامعه مسلمان این کشور شده است.
مقامات پلیس اعلام کردهاند که بازداشتشدگان یک مرد ۲۴ ساله و یک زن ۲۲ ساله بوده و پرونده آنها تحت عنوان «برهم زدن نظم عمومی و تحریک به تنشهای مذهبی» در حال بررسی است. این اقدام با استناد به قوانین مرتبط با تولید و انتشار محتوای توهینآمیز علیه باورهای دینی صورت گرفته است.
بر اساس گزارشها، سالن آرایشی که این حادثه در آن رخ داده است با انتشار بیانیهای از مردم عذرخواهی کرده و از اخراج دو کارمند مرتبط با ماجرا و همکاری کامل با پلیس خبر داده است. جامعه کاربران در فضای مجازی نیز خواستار برخورد قاطع با رفتارهایی شدهاند که نسبت به حجاب و ارزشهای اسلامی جنبه تمسخرآمیز پیدا میکند.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که در سالهای اخیر برخی حوادث مرتبط با مشروبات الکلی و نمادهای دینی در مالزی بهعنوان یک کشور اسلامی حساسیتزا شده و دولت این کشور نسبت به هرگونه رفتار تحریکآمیز در حوزه دین، واکنش سریع و رسمی نشان میدهد.
