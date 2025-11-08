به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک عملیات مشترک ضدتروریستی در مرز ایرلند و ایرلند شمالی منجر به خنثیسازی طرح حمله به یک مسجد و مراکز اقامتی مهاجران شد و مواد منفجرهای کشف شد که دو نفر به اتهام مرتبط با این اقدام تروریستی روانه دادگاه شدند. بر اساس گزارش رسانههای بریتانیایی، گرت پولاک، ۳۵ ساله، و کارولیس پکائوسکاس، ۳۸ ساله، پس از کشف مواد منفجره در ایرلند و ایرلند شمالی، در جلسه ویژه دادگاه منطقهای Portlaoise حاضر شدند.
پلیس ایرلند با قرار وثیقه مخالفت کرد و او را تهدیدی برای امنیت کشور دانست. مأمور پلیس دکلان اوکانر به دادگاه گفت که ویدیویی در دستگاه توقیفی پولاک یافت شد که چهار مرد نقابپوش را در برابر پرچم سه رنگ نشان میداد و در آن تهدید کرده بودند مسجدی در گالوی و مراکز اقامتی مهاجران را هدف حمله قرار خواهند داد.
قاضی اندرو کادی گفت که ویدیو شبیه تمرینی برای انتشار بیانیه پس از یک حمله تروریستی است و مردان در آن به شعار «چشم در برابر چشم» اشاره کرده و مسئولیت «تخریب اولین مسجد در شهرستان گالوی» را بر عهده گرفتهاند. پولاک بازداشت و برای حضور در دادگاه روز پنجشنبه به زندان منتقل شد. پکائوسکاس نیز که به اتهام مشابه متهم است، با عدم درک کامل موضوع مواجه شد و با حضور مترجم، بازداشت و برای هفته آینده احضار شد.
