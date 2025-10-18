به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از یک برچسب کوچک به زبان عبری گرفته تا نشستهای خبری و تحقیقات امنیتی، مالزی بار دیگر خود را در میانه بحثی درباره تلاشهای اسرائیل برای نفوذ و تهدید امنیت داخلیاش میبیند. رسانهها و روزنامههای مالزیایی مانند The Star Malaysiakini و New Straits Times اخیراً گزارش دادهاند که پلیس این کشور تحقیقاتی را درباره یک خودروی شاسیبلند در ایالت مالاکا آغاز کرده است. این خودرو برچسبی به زبان عبری داشت که روی آن نوشته شده بود: «مالزی وطن ما»، و روی قاب پلاک آن عبارت «نیویورک» دیده میشد.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، تنها چند ساعت بعد، خبر این ماجرا به سرعت پخش شد و ترجمههای مختلفی از آن در فضای مجازی منتشر گردید؛ برخی این جمله را «مالزی در دستان ما» ترجمه کردند. در همین حال، رسانهها خبر دادند که پلیس مالزی بر اساس شکایت یک کارمند اداره امور دینی، تحقیقات را آغاز کرده است. این موضوع موجی از نگرانی و سردرگمی را در میان افکار عمومی ایجاد کرد.
در ۹ اکتبر، پلیس ایالت مالاکا در یک نشست خبری اعلام کرد که این خودرو متعلق به مردی ۵۹ ساله بازنشسته است. او گفته بود که ۱۳ سال پیش این برچسب را از فروشگاهی در ایالتی دیگر خریده و هنگام طراحی آن، عبارت «اسرائیل وطن ما» را با «مالزی» جایگزین کرده است. او انگیزهاش را علاقه به یادگیری زبانهای خارجی از جمله عبری، یونانی و روسی عنوان کرد.
با وجود تلاش پلیس مالزی برای آرام کردن نگرانیها و نشان دادن مدرک تغییر متن اصلی برچسب، مقامات امنیتی تأکید کردند که بررسیها تا زمان مشورت با کارشناسان زبانشناسی برای اطمینان از نبود نمادها یا پیامهای تحریکآمیز ادامه خواهد داشت.
با این حال، واکنش عمومی و رسانهای نشان داد که این حادثه با فضایی از سوءظن و نگرانی گسترده نسبت به تلاشهای اسرائیل برای نفوذ به مالزی گره خورده است. این نگرانیها از آنجا بیشتر شد که انور ابراهیم نخستوزیر مالزی در ماه ژوئن گذشته فاش کرد که موساد (سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل) مالزی را به عنوان هدفی برای قاچاق اسلحه و مواد مخدر و جذب نیرو برای انجام مأموریتهای بیثباتکننده انتخاب کرده است. او در جلسهای پارلمانی گفت که دستگاههای امنیتی موفق شدهاند تعدادی از عوامل را شناسایی کنند؛ برخی از آنها گریخته و برخی دیگر از جمله یک زوج مالزیایی بازداشت شدهاند.
چندی پیش نیز، یک شهروند اسرائیلی در هتلی در کوالالامپور بازداشت شد؛ او به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و همراه خود اسلحه و مهمات داشت. تحقیقات متمرکز بر ارتباط او با موساد بود، اما برخی رسانههای اسرائیلی او را به خانواده موزلی — که با مافیا ارتباط دارند — نسبت داده و ادعا کردند که هدف او یافتن یک تبهکار رقیب در مالزی بوده است.
این نفوذ اسرائیلی تنها به سطح عملیات میدانی محدود نمانده، بلکه حملات سایبری در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز شرکتها و نهادهای بزرگ مالزیایی از جمله شرکت مخابراتی Maxis، شرکت کشت و فرآوری روغن نخل Aminia، پلتفرم آموزش آنلاین Yoututor و مرکز منطقهای شرکت فناوری اطلاعات Dell را هدف قرار داده است. طبق اعلام مرکز ملی هماهنگی و فرماندهی سایبری دولت مالزی، این حملات به مواضع سیاسی مالزی در قبال حمایت از فلسطین و پناه دادن به فلسطینیان مرتبط بوده است.
در این میان، توان و امکانات دولت و جامعه مالزی برای مقابله با این تهدیدها محدود و با تردید همراه است. کشوری با مساحت بیش از ۳۳۰ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از ۳۵ میلیون نفر، متشکل از اقوام مالایی مسلمان، چینی بودایی و هندی هندو، تلاش میکند وحدت ملی خود را حفظ کند. در چنین شرایطی مسائل امنیتی، اقتصادی و طبقاتی بر سیاست خارجی اولویت دارند.
همچنین اختلاف مذهبی بین اقوام باعث شده است که مسئله فلسطین تنها برای جمعیت مسلمان مالایی اهمیت ویژهای داشته باشد؛ در حالی که دیگر گروهها کمتر به تحولات خاورمیانه مگر در مواردی مانند تأثیر نوسانات قیمت انرژی و بازارهای جهانی، توجه نشان میدهند. به علاوه، وجود بیش از ۳.۴ میلیون مهاجر خارجی و حدود ۲۵۰ هزار پناهنده از کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی، با مشکلاتی همچون فقر، بیسوادی و جرم و جنایت، زمینهای را برای فعالیت سرویسهای اطلاعاتی دشمن فراهم میکند.
از سوی دیگر، دولت مالزی در حوزه آگاهسازی عمومی با احتیاط و حساسیت زیادی عمل میکند تا ثبات کشور و احساس امنیت مردم مختل نشود. همین رویکرد محتاطانه باعث میشود برخی اطلاعات امنیتی به طور کامل منتشر نشوند و این خلأ اطلاعاتی گاهی به دست رسانهها و مخالفان سیاسی به ابزاری برای بهرهبرداری سیاسی تبدیل شود.
تمام این عوامل، باعث میشود که حضور فلسطینیان و شهروندان کشورهای عربی در مالزی با احتیاط همراه باشد. آنها به خوبی میدانند که جایگاهشان در گرو هماهنگی با فضای عمومی و رسمی کشور است و هرگونه فعالیت سیاسی یا امنیتی که توجه جلب کند، حتی اگر در حمایت از فلسطین باشد، میتواند وضعیت اقامت و امنیتشان را به خطر بیندازد؛ چرا که مالزی امنیت و ثبات داخلی را بالاتر از هر مسئله دیگری قرار میدهد.
