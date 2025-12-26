به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری «هاآرتص» روزنامه نوشت که اظهارات "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور آمریکا، در مورد تشکیل قریب‌الوقوع شورای صلح و آغاز عملیات توسط نیروهای چندملیتی، ساکنان نوار غزه را تحت تأثیر قرار نداده است. از زمان اعلام آتش‌بس، آنها بدون یک دولت کارآمد و بدون افق روشن زندگی می‌کنند. واقعیت‌های میدانی برای آنها روشن کرده است که حتی اگر برنامه‌های ترامپ اجرا شود، کند و با تأخیرهایی همراه خواهد بود که می‌تواند ماه‌ها ادامه یابد.

این روزنامه به نقل از ساکنان غزه نوشت که حماس، در مناطقی که تحت کنترل کامل اسرائیل نیست، موفق به حفظ درجه‌ای از نظم شده است.

به نوشته هاآرتص، در میان آوار خانه‌ها و جاده‌های تخریب‌شده، هرج و مرجی وجود ندارد، اما زندگی هنوز به دور از حالت عادی است و حماس از اعمال کنترل کامل خود فاصله زیادی دارد.

این روزنامه گزارش داد که این جنبش به شیوه‌ای نمایشی عمل می‌کند؛ پرچم‌ها را تکان نمی‌دهد یا فضاهای عمومی را با شعار پر نمی‌کند، اما در تقاطع‌ها و ایست‌های بازرسی حضور دارد.

هاآرتص توضیح داد که حماس حضور امنیتی آشکاری را نشان می‌دهد، اما فاقد ظرفیت حکومت است و سعی می‌کند نظم را در میان ویرانی‌های عمیق و مداوم غیرنظامیان حفظ کند.

به نوشته این روزنامه، حماس هنوز حکومت می‌کند، اما نه به معنای متعارف حکومت مستقل. هنوز سازوکارهای جمع‌آوری مالیات را مدیریت و تجارت داخلی را کنترل می‌کند، اما یک دولت مؤثر نیست. خدمات عمومی گسترده‌ای ارائه نمی‌دهد، بودجه سازمان‌یافته‌ای ندارد و حقوق پرداخت نمی‌کند.

هاآرتص ادامه داد: مقامات محلی در نوار غزه شمالی و مرکزی و همچنین در شهر غزه تقریباً بدون هیچ منبعی فعالیت می‌کنند. با استفاده از معدود بولدوزرها و تجهیزات سنگین موجود، آنها در حال تعمیر برخی جاده‌ها در اینجا و آنجا، باز کردن یک آبراه موقت و احیای برخی زیرساخت‌ها هستند، اما قادر به تعمیر ویرانی‌های گسترده نیستند.

این روزنامه تأیید کرد که بیشتر کار با استفاده از تجهیزات مهندسی بر جستجوی اجساد مفقودان زیر آوار متمرکز است. در عین حال، از زمان آتش‌بس، حماس برای مبارزه با کسانی که از جنگ برای سودجویی سوءاستفاده می‌کردند، تلاش کرده است و برخی از بازرگانان و افراد درگیر در جرم و جنایت حتی سعی در ترک نوار غزه دارند.

هاآرتص افزود: اما طبق روایت‌هایی که از ساکنان نوار غزه نقل کرده است، پدیده غارت و دزدی‌های کوچک که در آغاز جنگ رایج بود، تقریباً از بین رفته است.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸