تشییع نمادین شهدای الحشد الشعبی در بغداد  

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بغداد پایتخت عراق، صبح روز جمعه، میزبان مراسم تشییع نمادین شهدای الحشد الشعبی بود که به منظور گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگانی برگزار شد که در سال ۲۰۱۹ در جریان بمباران نیروهای امریکایی در شهرستان «القائم» واقع در غرب استان الانبار به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در این مراسم تمامی یگانهای سازمان الحشد الشعبی، فرماندهان امنیتی، شخصیتهای مذهبی و جمع کثیری از نخبگان جامعه حضور داشتند. تشییعکنندگان با حمل تابوتهای نمادین بر روی خودروها، حرکت خود را از «محل بنای یادبود شهید»آغاز کردند و تا «میدان تحریر» در مرکز بغداد ادامه دادند.
مهند العقابی، مدیر اطلاعرسانی الحشد الشعبی در این مراسم با اشاره به برنامه «روزهای شهادت و حاکمیت» گفت: امروز برای بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت جمعی از دلاورانمان گرد هم آمدیم تا ادای دینی باشد به کسانی که جان خود را در راه حفاظت از مرزهای عراق در برابر تجاوزات فدا کردند.
کریم الکنانی، سخنگوی اطلاعرسانی الحشد الشعبی نیز این اقدام امریکا را جنایتی زشت علیه حاکمیت عراق و ملت آن توصیف کرد و یادآور شد این مواضع برای زنده نگه داشتن فداکاریهای قهرمانان ملی است.
از سوی دیگرمحمد ابوغنیمه، عضو واحد ارشاد عقیدتی الحشد العبی شهدا را مدافعان کیان اسلام و میهن دانست و تأکید کرد : بزرگداشت آنها کمترین کار برای قدردانی از ایثارگریهایشان در حفظ امنیت کشور است.
گفتنی است جنگندههای امریکایی در سال ۲۰۱۹ به ۵ مقر متعلق به گردانهای حزبالله عراق (کتائب حزبالله)، از گروههای زیرمجموعه الحشد الشعبی حمله کردند و دستکم ۲۵ نفر را به شهادت رساندند.
