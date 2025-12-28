به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنانی بهمناسبت دومین سالگرد درگذشت حاج محمد حسن یاغی، از اعضای ارشد این حزب اظهار داشت: لبنان امروز به دلیل سیاستهای آمریکا و دشمن صهیونیستی در قلب توفان و بیثباتی قرار گرفته است.
وی افزود: سلطه آمریکا بر بسیاری از مفاصل اقتصادی کشور، وضعیت را به شدت وخیم کرده است.
مسیر حزبالله نورانی و شفاف است
دبیرکل حزبالله با تأکید بر اینکه مسیر این حزب کاملاً نورانی است، تصریح کرد: حزبالله نه تنها جنوب لبنان، بلکه تمام خاک لبنان را آزاد کرده است.
شیخ نعیم قاسم گفت: حزبالله در تعامل با حکومت و مردم، مساوات را رعایت میکند و کاملاً شفاف عمل مینماید. این جنبش همواره نقشی سازنده در ساخت کشور و فعالیت در چارچوب قانون ایفا کرده است.
وی با اشاره به اینکه لبنان در برابر نقطه عطفی تاریخی قرار دارد ـ یا قیمومیت بیگانگان یا آزادی کامل ـ تأکید کرد: باید حاکمیت لبنان را از طریق اخراج اشغالگر احیا کنیم.
خلع سلاح مقاومت؛ توطئهای برای نابودی قدرت لبنان
شیخ نعیم قاسم در ادامه اظهار داشت: مسئله خلع سلاح مقاومت، توطئهای اسرائیلی است. خلع سلاح مقاومت بخشی از پروژه نابودسازی قدرت لبنان و نقض حاکمیت کشور در همه سطوح به شمار میرود.
وی افزود: هدف این توطئه، پایان دادن به مقاومت و اشغال بخشهایی از اراضی لبنان است. همچنانکه علت اشغال جولان سوریه و الحاق آن به رژیم صهیونیستی، نبود مقاومت بود. این مقاومت بود که اشغالگران صهیونیست را از لبنان بیرون راند و توطئه الحاق اراضی لبنان به این رژیم را خنثی کرد.
شیخ نعیم قاسم گفت: رژیم صهیونیستی هرگز نمیتواند به دلیل وجود مقاومت، اراضی لبنان را به خود ضمیمه کند و دیر یا زود به دلیل حضور مقاومت، حکومت و مردم، از لبنان خارج خواهد شد.
رژیم صهیونیستی مفاد آتشبس را نقض میکند
دبیرکل حزبالله تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به مفاد آتشبس پایبند نیست، در حالی که مقاومت به توافق پایبند مانده است؛ اما دشمن صهیونیستی به کشتار لبنانیها و بمباران هوایی ادامه میدهد.
وی خطاب به دولت لبنان پرسید: حکومت لبنان در برابر نقض حاکمیت کشور توسط دشمن صهیونیستی کجاست؟ وقتی دشمن به طور مداوم توافق آتشبس را نقض میکند، نباید از لبنان انتظار پایبندی یکطرفه داشت.
حکومت نباید نگهبان امنیت دشمن باشد
شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: نباید از حکومت لبنان انتظار داشت که نقش پلیس حفظ امنیت دشمن صهیونیستی را ایفا کند. دشمن باید از اراضی لبنان عقبنشینی کامل کند و تمام اسرای لبنانی را آزاد نماید.
وی افزود: ما صاحبان واقعی لبنان هستیم؛ بنابراین تعدی به این کشور باید متوقف شود و دشمن صهیونیستی از آن خارج گردد.
دبیرکل حزبالله اظهار داشت: ما خواهیم ایستاد، مقاومت خواهیم کرد و اهدافمان را محقق خواهیم ساخت. دشمن هر کاری انجام دهد، هرگز نمیتواند حقوق ما را سلب کند.
دشمن قادر به ایجاد شکاف میان مردم و مقاومت نیست
شیخ نعیم قاسم گفت: دشمن هرگز نمیتواند مانع پیشروی رزمندگان مقاومت شود و جنوب لبنان بهترین گواه این ادعاست. دشمن همچنین نمیتواند با مانعتراشی در مسیر بازسازی، شکافی میان مردم و مقاومت ایجاد کند.
وی تأکید کرد: حزبالله و جنبش أمل وطن و سرزمین مشترکی دارند و ید واحده باقی خواهند ماند.
حل بحران در گرو اجرای کامل آتشبس توسط رژیم صهیونیستی
دبیرکل حزبالله در پایان اظهار داشت: اگر دشمن صهیونیستی واقعاً خواستار حل بحران است، باید مفاد توافق آتشبس را به طور کامل اجرا کند.
شیخ نعیم قاسم افزود: همه مردم لبنان خواستار وحدت کلمه برای نجات کشور و تقویت حاکمیت آن هستند.
وی تأکید کرد: حزبالله و مقاومت، علیرغم تمام دشواریها و چالشها، عزتمند و قوی باقی خواهند ماند.
