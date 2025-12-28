به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» تأکید کرد که هرگونه تلاش دیپلماتیک یا سیاسی برای احقاق حقوق ملی اگر مبتنی بر عناصر قدرت، پایداری و انعطاف‌پذیری نباشد، بی‌فایده است و تأکید کرد که کشور به حداقلی از تعادل نیاز دارد که قابل مصالحه نباشد، زیرا این تعادل، اساس حفاظت از حاکمیت و دستیابی به منافع ملی را تشکیل می‌دهد.

فیاض طی سخنرانی در نبطیه به مناسبت بزرگداشت شهید حسین یحیی از شهر طیبه، اظهار داشت که اقدامات جنایتکارانه دشمن که قطعنامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و هنجارهای بین‌المللی را در لبنان و سراسر منطقه نقض کرده است، مشروعیت مقاومت را مجدداً تأیید و نیاز به آن را عمیق‌تر می‌کند.

وی تأکید کرد که مقاومت در غیاب هرگونه تضمین جایگزین، حق طبیعی خود را برای دفاع از خود و حفاظت از حقوق اعمال می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که گزینه‌های پیشنهادی تنها لبنان را در معرض انقیاد و تسلیم قرار می‌دهد و در انتظار سرنوشتی فاجعه‌بار خواهد بود.

فیاض خاطرنشان کرد که درخواست‌ها برای حرکت به آنچه مرحله دوم نامیده می‌شود، مربوط به شمال رودخانه لیتانی، در زمانی مطرح می‌شود که دشمن هنوز بخش‌های مرزی جنوب رودخانه را اشغال کرده، در استقرار ارتش لبنان مانع‌تراشی می‌کند و به حملات و ترورها ادامه می‌دهد، که عملاً به معنای درخواست از لبنان برای تعهد یکجانبه به شرایط اسرائیل است که فراتر از قطعنامه ۱۷۰۱ است.

او تأکید کرد که این وضعیت، ریسک مذاکره و سیاسی ویرانگری را به همراه دارد و هیچ مبنایی برای موازنه قدرت با دشمن یا دستیابی به اهداف لبنان ارائه نمی‌دهد، علاوه بر این، باعث ایجاد پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های داخلی می‌شود که وحدت لبنان را تهدید می‌کند.

در این زمینه، او بر پایبندی کامل به قطعنامه ۱۷۰۱ و تعهدات آن در جنوب رودخانه لیتانی، پایبندی به آتش‌بس و حق لبنان برای دفاع از خود تأکید کرد، ضمن اینکه آمادگی خود را برای همکاری مثبت با دولت و حمایت از استقرار ارتش لبنان و گسترش اقتدار آن بر تمام خاک لبنان ابراز داشت.

فیاض در پایان تأکید کرد که منافع لبنان مستلزم تقویت وحدت داخلی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات است، زیرا تضعیف جبهه داخلی به نفع دشمن است و خواستار اتحاد تلاش‌ها و مواضع ملی برای مقابله با اشغالگری و دستیابی به عقب‌نشینی کامل اسرائیل و سایر اهداف ملی شد.

