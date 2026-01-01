به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر شهید بسیجی مدافع امنیت «امیرحسام خدایاری‌فرد» امروز جمعه دوازدهم دی ماه رأس ساعت ۱۰ صبح در شهرستان کوهدشت برگزار می‌شود.

این مراسم در شهرستان کوهدشت خیابان بصیرت تقاطع پروین اعتصامی روبروی مدرسه راهنمایی مطهری به سمت قبرستان داوود رشید این شهرستان، برگزار خواهد شد.

در جریان اغتشاشات در شهرستان کوهدشت در شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی ماه، ۱۳ نفر از مدافعان امنیت زخمی و یک نفر از بسیجیان این شهرستان بنام امیرحسام خدایاری فرد به شهادت رسیده است.

