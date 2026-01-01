  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

پیکر شهید مدافع امنیت «امیرحسام خدایاری‌فرد» در کوهدشت تشییع می‌شود.

۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۰
کد مطلب: 1768660
پیکر شهید مدافع امنیت «امیرحسام خدایاری‌فرد» در کوهدشت تشییع می‌شود.

مراسم تشییع پیکر شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» امروز جمعه، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر شهید بسیجی مدافع امنیت «امیرحسام خدایاری‌فرد» امروز جمعه دوازدهم دی ماه رأس ساعت ۱۰ صبح در شهرستان کوهدشت برگزار می‌شود.

این مراسم در شهرستان کوهدشت خیابان بصیرت تقاطع پروین اعتصامی روبروی مدرسه راهنمایی مطهری به سمت قبرستان داوود رشید این شهرستان، برگزار خواهد شد.

در جریان اغتشاشات در شهرستان کوهدشت در شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی ماه، ۱۳ نفر از مدافعان امنیت زخمی و یک نفر از بسیجیان این شهرستان بنام امیرحسام خدایاری فرد به شهادت رسیده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha