دانشگاه کابل زیر سؤال؛ استادان پاکستانی جایگزین استادان شیعه و زن شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق سند مکتوبی که به رسانهها رسیده است، وزارت علوم حکومت سرپرست افغانستان سه استاد پاکستانی را برای تدریس در دانشگاه کابل استخدام کرده و برای پرداخت حقوق و هزینههای چهار ساله آنان از ریاست دولت بودجه دریافت کرده است؛ اقدامی که با تأیید محمد حسن، ریس وزرای طالبان، نهایی شده است.
بر اساس این سند، دانشگاه کابل قصد دارد در ترم جدید سال پیشرو سه استاد خارجی به نامهای دکتر تازهگل، محمد الطاف خان و افریدی را به کار بگمارد.
منابع آگاه میگویند این افراد شهروند پاکستاناند که دو تن بهصورت حضوری و یک تن بهگونه آنلاین در این دانشگاه تدریس خواهند کرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که به گفته شماری از استادان دانشگاه کابل، در سالهای اخیر دهها استاد باتجربه داخلی با رتبههای علمی بالا، بهویژه استادان شیعه افغانستان، از دانشگاهها برکنار یا ناچار به ترک کار شدهاند.
همچنین پس از بازگشت طالبان به قدرت، اساتید زن افغانستانی بهطور گسترده از تدریس منع و عملاً خانهنشین شدهاند.
برخی استادان دانشگاه این روند را «غیرمنصفانه» خوانده و هشدار دادهاند که حذف کادرهای علمی بومی و جایگزینی آنان با استادان خارجی، به استقلال فکری دانشگاهها و آینده نظام آموزش عالی افغانستان آسیب جدی وارد میکند. به گفته آنان، توقف ترفیع علمی، فشارهای عقیدتی و محدودیتهای قومی و مذهبی، موجب خروج گسترده نخبگان علمی از کشور شده است.
این نخستین بار نیست که استادان پاکستانی در دانشگاههای افغانستان به کار گرفته میشوند. پیشتر نیز گزارشهایی درباره دعوت مبلغان و مدرسان مدارس دینی پاکستان به دانشگاه کابل منتشر شده بود.
بر اساس آمارهای غیررسمی، پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱، صدها استاد دانشگاه، بهویژه از میان شیعیان و زنان، از سیستم آموزش عالی افغانستان حذف شده یا کشور را ترک کردهاند؛ موضوعی که نگرانیهای گستردهای را در میان جامعه علمی و دانشگاهی برانگیخته است.
