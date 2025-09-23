به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سیده بتول حیدری، نویسنده شیعه و استاد سابق دانشگاه در کابل میگوید اینکه حکومت طالبان کتابهایی که توسط زنان نوشته شده، ممنوع اعلام کرده است، مایه افتخار زنان است.
این نویسنده زن شیعه افغانستان در یک پیام تصویری، گفته است که طالبان در فرمانی، کتابهای بسیاری از نویسندگان زن را ممنوع اعلام کرده و این نشان میدهد که طالبان با روشنی مبارزه میکنند.
خانم حیدری با بیان اینکه زنان «خود روشنی» هستند، افزود: من این حرکت طالبان را به تمام زنان و آثار آنها که ممنوع شده، تبریک میگویم و این یک گام بسیار قابل افتخار است که شما در راستای آزادگی و عدالت مقابل طالبان مبارزه میکنید.
او در این ویدیو به وضوح اظهار داشت که زنان و نام زنانگی آنها ترسی بر طالبان است و به همین دلیل سالهاست حق نفسکشیدن را از زنان گرفتهاند و همچنین چهار سال است که یک کشور را به گروگان گرفتهاند.
استاد سابق دانشگاه در کابل ادامه داد: اینکه کتابهای شما(زنان) و قلمهای شما را ممنوع کردهاند، برگ برندهای است که نشان میدهد شما در مسیر درست و عمیقی درحال قدمبرداشتن هستید.
شایان ذکر است، طالبان در تازهترین اقدام محدود کننده خود، 679 عنوان کتاب را از مضامین درسی دانشگاهها حذف کرده است که این بیشتر این کتابها شامل کتابهای تألیف شده توسط نویسندگان زن و کتابهای نویسندگان یا ناشران ایرانی میشود.
...........
پایان پیام/
نظر شما