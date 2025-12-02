هشدار استاد دانشگاه کابل: طالبان در صدد حذف مظاهر تمدن رقیب خود، یعنی «زبان فارسی» و «مذهب تشیع» است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید سکندر حسینی بامداد که از شاعران به نام و مسئول کتابخانه فردوسی در شهر مزار شریف افغانستان است، ۱۰ روز قبل توسط نیروهای طالبان دستگیر شد.

یکی از اساتید دانشگاه کابل که بنا به دلایل معلوم از ذکر نامش جلوگیری می‌شود به خبرنگار ابنا گفت که دستگیری بامداد به صورت روشن و واضح به دلیل مخالفت طالبان با زبان فارسی است.

این استاد شیعه دانشگاه تصریح کرد که هدف اصلی حکومت طالبان تسلط کامل «پشتون‌ها» بر این کشور است و با هرآنچه حکومت آنان را تحت تأثیر قرار دهد، مبارزه کرده و در صدد حذف آن بر می‌آیند.

وی دلیل مخالفت طالبان با «زبان فارسی» و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر جامعه ۷ تا ۱۰ میلیون نفری «تشیع» و عدم رسمیت دادن به فقه جعفری و سایر فعالیت‌های شیعی در افغانستان را همین مسأله دانست.

این استاد خاطرنشان ساخت: علائم روشنی وجود دارد که حاکمیت طالبان به دنبال حذف تدریجی تمدن رقیب خود، یعنی تمدن خراسان و مظاهر این تمدن که مهمترین آن زبان فارسی است می‌باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید «آیا آنان به فکر حذف فیزیکی غیر پشتون‌ها هستند؟» گفت: اگر می‌توانستند چه بسا این کار را می‌کردند، اما این کار شدنی نیست، لذا به حذف فرهنگ و تمدن غیرپشتون‌ها روی آورده اند.

او تأکید کرد که طالبان تمام تلاش خود را می‌کنند تا زبان پشتو را در سراسر افغانستان حاکم کنند و سخن گفتن مقامات و نیروهای طالبان به زبان پشتو، حتی در جلسات و مراسمی که مخاطبان کاملا فارسی زبان هستند را از علائم این موضوع دانست؛ وی معتقد بود می‌خواهند کاری کنند که فارسی زبانان مجبور شوند زبان پشتو را فرا بگیرند و کم‌کم فارسی از تمام کشور حذف شود.

وی در همین راستا افزود: در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان که اکثرا فارس زبان هستند، حتی تابلوهای ادارات و نوشته‌های سطح شهر را از فارسی به زبان پشتو تغییر می‌دهند.

استاد برجسته دانشگاه در ادامه گفت که یکی دیگر از علائم تلاش طالبان برای حذف زبان فارسی، نگارش نامه‌ها و اعلامیه‌های رسمی به زبان پشتو است.

او حذف تاریخ هجری شمسی و جایگزین کردن آن با تاریخ هجری قمری در نامه‌ها و سایر امور کشور در حکومت طالبان را از دیگر علائم فارسی ستیزی حاکمیت فعلی افغانستان دانست.

استاد شیعه دانشگاه کابل در آخر هشدار داد که اگر کاری صورت نگیرد، تا ۲۰ سال دیگر فرزندان ما زبان فارسی را فراموش کرده و خواهیم دید نسل‌های بعدی ما دارند به زبان پشتو تکلم می‌کنند.

............

پایان پیام/