ایالتهای تگزاس و فلوریدا به رهبری چهرههای برجسته جمهوریخواه، کارزار سیاسی و حقوقی جدیدی را علیه سازمانهای اسلامی در آمریکا آغاز کردهاند؛ اقدامی که مدافعان حقوق مدنی آن را تلاشی هماهنگ برای اسلامهراسی و معرفی فعالیتهای مدنی آنان بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی میدانند، بهویژه در فضای پس از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه.
سازمانهای حقوقی از جمله «مؤسسه درک سیاستهای اجتماعی» تأکید کردهاند که این کارزار فاقد مبنای قانونی روشن است و بیشتر بر گفتمان ایدئولوژیک استوار است که فعالیتهای حقوقی مسالمتآمیز را با اتهامات تروریسم درهم میآمیزد؛ اقدامی که میتواند به قطع منابع مالی، محدودسازی فعالیتها و خاموش کردن هر صدای منتقد سیاستهای آمریکا یا اسرائیل منجر شود.
شکار اصلی این کارزار، شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR) به عنوان بزرگترین سازمان حقوقی مسلمانان در ایالات متحده است. سیاستمداران جمهوریخواه بارها این سازمان را به ارتباط با حماس و اخوانالمسلمین متهم کردهاند، هرچند شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی این ادعاها را قاطعانه رد کرده و هیچ حکم قضایی نیز آن را تأیید نکرده است.
در اقدامی بیسابقه، فرمانداران تگزاس و فلوریدا با صدور دستورات اجرایی، شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی و اخوانالمسلمین را بهعنوان «سازمانهای تروریستی خارجی» معرفی کردند؛ اقدامی که بهوضوح فراتر از اختیارات ایالتهاست، زیرا طبق قوانین فدرال، این صلاحیت صرفاً در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار دارد.
* تصمیمات بدون پشتوانه قانونی
کارشناسان حقوقی از جمله «حمید نایک» هشدار دادهاند که این اقدامات نشانگر لغزش خطرناک به سوی سیاسیسازی قانون است؛ جایی که دستورات اجرایی به ابزار فشار سیاسی بدل میشوند نه اقدام امنیتی مبتنی بر شواهد. آنان تأکید کردهاند که چنین تصمیماتی میتواند به هرجومرج حقوقی منجر شود و اصل حاکمیت قانون و تفکیک قوا را تضعیف کند.
منتقدان همچنین یادآور شدهاند که پیوند دادن سازمانهای مدنی با مفاهیمی چون «اجرای شریعت» یا «سیطره اسلامی» بازتولید کلیشههای قدیمی و تحریکآمیز است که هیچ ارتباطی با واقعیت اجتماعی و حقوقی مسلمانان آمریکا ندارد.
سازمانهای حقوقی هشدار دادهاند که هدف قرار دادن سازمانهای اسلامی تنها تهدیدی برای مسلمانان نیست، بلکه کل فضای اجتماعی آمریکا را در معرض خطر قرار میدهد. ایجاد سوابق حقوقی که امکان سلب وضعیت قانونی سازمانهای غیرانتفاعی را بر اساس مواضع سیاسی فراهم کند، میتواند بعدها علیه سازمانهای محیط زیستی، حقوقی یا صنفی نیز به کار گرفته شود.
این تصمیمات با افزایش چشمگیر تهدیدها و نفرتپراکنی ـ بهویژه در فضای مجازی ـ علیه مسلمانان و سازمانهای آنان همراه بوده است. مسئولان شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR) اعلام کردهاند که پس از تصمیمات تگزاس و فلوریدا با موجی از تهدیدها مواجه شدهاند. پژوهشگران نیز هشدار دادهاند که رسمیتبخشی به گفتمان تحریکآمیز، خشونت را تشویق کرده و نفرت را بهعنوان موضعی سیاسی مشروع جا میاندازد.
*نبرد حقوقی
در واکنش به این اقدامات، شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR) علیه دو ایالت شکایت قضایی طرح کرده و تأکید نموده است که این تصمیمات متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض میکند و صرفاً به دلیل هویت دینی و مواضع سیاسی، این سازمان را هدف قرار داده است.
ناظران معتقدند این پرونده میتواند به آزمونی سرنوشتساز برای تعیین حدود اختیارات ایالتها و توانایی دستگاه قضایی در مهار بهرهبرداری سیاسی از مفهوم امنیت ملی بدل شود.
