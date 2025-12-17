شورای روابط آمریکایی-اسلامی از فرماندار فلوریدا شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی-اسلامی (Council on American-Islamic Relations – CAIR) و شعبه فلوریدا، با طرح شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا، از ران دسانتیس (Ron DeSantis)، فرماندار ایالت فلوریدا، به دلیل صدور فرمانی که این نهاد را «سازمان تروریستی خارجی» معرفی کرده، شکایت کردند. این نهاد مسلمان آمریکایی، اقدام دسانتیس را تلاشی برای سرکوب فعالیتهای حامی حقوق فلسطینیان دانسته است.
در متن شکایت آمده است که فرمان اجرایی صادرشده هیچگونه اتهام یا محکومیت کیفری را مطرح نمیکند و به هیچ فهرست رسمی فدرال استناد ندارد. CAIR تأکید کرده است که بر اساس قوانین آمریکا، تنها وزیر امور خارجه این کشور اختیار دارد یک گروه را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار دهد و فرمان فرماندار فلوریدا از نظر حقوقی با قانون فدرال در تعارض است.
این شکایت در شرایطی مطرح شده که به گفته CAIR، موجی از اسلامهراسی و فشار جریانهای راستگرای افراطی علیه نهادهای مسلمان در آمریکا در جریان است. در متن دادخواست تصریح شده که فعالیتهای CAIR در دفاع از فلسطین، از جمله حمایت حقوقی از گروه «دانشجویان حامی عدالت برای فلسطین» (Students for Justice in Palestine – SJP)، نقش مهمی در صدور این فرمان داشته است.
وکلای CAIR همچنین به اظهارات اخیر دسانتیس اشاره کردهاند که گفته بود از شکایت این نهاد «استقبال» میکند تا بتواند به اسناد مالی آن دسترسی پیدا کند. به گفته شاکیان، این اظهارات نشاندهنده جانبداری قبلی فرماندار و استفاده ابزاری از قدرت سیاسی برای فشار بر یک نهاد حقوق مدنی است. در شکایت تأکید شده که فرمان اجرایی بدون هیچ روند دادرسی، سازوکار اعتراضی یا تضمین حقوقی صادر شده است.
ادوارد احمد میچل (Edward Ahmed Mitchell)، معاون مدیر CAIR، اقدام فرماندار فلوریدا را «آشکارا مغایر قانون اساسی» توصیف کرده و گفته است اگر تخلفی وجود دارد، باید از مسیر دادگاه و با رعایت دادرسی عادلانه بررسی شود. وی همچنین سیاستهای دسانتیس در حمایت از رژیم صهیونیستی و حملات آن به نوار غزه را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرده است که این فرماندار باید پاسخگوی اقدامات خود باشد، نه یک نهاد قانونی مسلمان در آمریکا.
