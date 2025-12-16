به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری بازارهای سنتی کریسمس در آلمان، گزارشها حاکی از افزایش موجی سازمانیافته از اطلاعات نادرست در شبکههای اجتماعی است که با هدف دامنزدن به ترس از مسلمانان و مهاجران منتشر میشود.
به نقل از وبسایت The Local و گزارش تیم راستیآزمایی شبکه دولتی آلمان (ARD)، در هفتههای اخیر ویدئوها و پستهایی با میلیونها بازدید در فضای مجازی منتشر شده که بهطور گمراهکننده تجمعات غیرمرتبط را به «حمله مسلمانان به بازارهای کریسمس» نسبت دادهاند!
یکی از این ویدئوها تجمع افرادی با پرچمهای سوریه را در نزدیکی یک درخت کریسمس نشان میدهد و مدعی است که مسلمانان به بازار کریسمس شهر «ماینتس» (Mainz، شهری در غرب آلمان) یورش بردهاند؛ در حالی که بررسیها نشان میدهد این تجمع، یک اعتراض مسالمتآمیز در سالهای گذشته است و با بازار کریسمس هیچ ارتباطی نداشته است.
ادعاهای مشابهی درباره شهرهای «برلین» (پایتخت آلمان) و «اِسِن» (Essen، شهری در غرب آلمان) نیز منتشر شده، اما تحقیقات ARD تأیید میکند که شعارهای سر دادهشده ماهیت سیاسی داشته و مذهبی نبودهاند. در شهر «اشتوتگارت» (Stuttgart، جنوب آلمان) نیز ویدیویی که بهعنوان پخش موسیقی عربی در بازار کریسمس معرفی شده که به اصطلاح بدین منظور باشد که تلاش برای تصرف بازارهای کریسمس و اسلامی کردن آنها رخ داده، در واقع در خیابانی تجاری و حدود ۲۵۰ متر دورتر از محل بازار ضبط شده بود.
این گزارش همچنین به انتشار تصاویر جعلی یا تولیدشده با هوش مصنوعی از بازارهای کریسمس با تدابیر امنیتی شدید، از جمله سیمخاردار (که نشان دهد بازار فضای جنگی گرفته و احاطه شده)، اشاره میکند؛ تصاویری که بهطور نادرست برای القای ناامنی گسترده منتشر شدهاند. در حالی که از میان حدود ۷ هزار بازار کریسمس در آلمان، تنها دو مورد به دلایل امنیتی لغو شدهاند.
به گفته «کریستینه هورز-ایزاک»، پژوهشگر علوم ارتباطات از دانشگاه فنی شهر «کُلن» (Cologne، غرب آلمان)، اینگونه اطلاعات نادرست بهصورت «ارتباطات راهبردی» و با تکیه بر کلیشههای ریشهدار ضد مسلمانان منتشر میشوند و بهسرعت در فضای مجازی گسترش مییابند، بهویژه زمانی که نمادهای هویتی و مذهبی جامعه هدف قرار میگیرند.
