به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از دو سال وقفه، مراسم جشن میلاد مسیح (ع) دوباره به شهرهای قدس اشغالی و بیت‌لحم بازگشته است و ساکنان فلسطین و مسیحیان از سراسر جهان برای شرکت در آیین‌های سنتی این عید آماده شده اند.

به گزارش الجزیره نت،"أم حنّا" یکی از ساکنان قدس شریف ، که طی دو سال گذشته به دلیل حملات شدید رژیم صهیونیستی به نوار غزه نتوانسته بود در خانه خود جشن میلاد را برگزار کند، امسال با خرید یک درخت جدید، قصد دارد این جشن را با فرزندان خود برپا کند و برای حضور در مراسم میدان و کلیسای مهد در بیت‌لحم نیز برنامه‌ریزی کرده است.

مراسم روشن کردن درخت کریسمس در میدان کلیسای مهد در بیت‌لحم روز ششم دسامبر برگزار شد و ساکنان قدس اشغالی نیز برای روشن کردن درخت در شهر قدیم این شهر در شب دوشنبه آماده می‌شوند.

همچنین آیین راهپیمایی کلیسایی در روز ۲۴ دسامبر از در "باب الخلیل" به سمت بیت‌لحم برگزار خواهد شد که پس از دو سال وقفه، ۲۷ گروه تشریفاتی در میدان کلیسای مهد با اجرای سرودها و ترانه‌های جدید این مراسم را همراهی خواهند کرد.

"جریس قمصیه"، سخنگوی رسمی وزارت گردشگری و آثار باستانی فلسطین، اعلام کرد "مراسم جشن‌های کریسمس پس از توقف دو ساله به دلیل شرایط حاکم بر فلسطین و به‌ویژه حملات "اسرائیل" به نوار غزه، بار دیگر برگزار می‌شود تا این پیام را به جهانیان برساند که "ملت فلسطین مانند ققنوس از خاکستر برخاسته و حامل پیام عدالت، محبت و صلح را برای جهانیان است".

............

پایان پیام/ ۲۱۸

