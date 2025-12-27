به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «یوگی آدیتیانات» (Yogi Adityanath)، وزیر ارشد ایالت «اوتار پراداش / Uttar Pradesh» در هندوستان، با اظهاراتی جنجالی در نشست مجلس ایالتی، بار دیگر موجی از خشم و اعتراض در میان فعالان سیاسی، حقوقی و مسلمانان این کشور برانگیخت. او در جریان پاسخگویی به انتقادات نسبت به سوءاستفاده از شربتهای حاوی کدئین، با ادبیاتی تهدیدآمیز خطاب به مخالفان گفت که دولتش آنان را «به جایی نخواهد رساند که حتی برایشان فاتحه خوانده شود». این اظهارات که همراه با اشاره مستقیم به اعمال دینی مسلمانان بیان شد، بهعنوان اقدامی تحریکآمیز و توهینآمیز تلقی شده است.
در این سخنان، آدیتیانات که خطاب به نمایندگان اپوزیسیون، بهویژه حزب «سماجوادی» صحبت میکرد، گفت: «هنگامی که اقدامات دولت ما به مرحله نهایی برسد، بسیاری از شما برای خواندن فاتحه خواهید رفت، اما ما شما را حتی در حد خواندن فاتحه نیز رها نخواهیم کرد». این اشاره وی با واکنشهای تند مواجه شد؛ چراکه به باور منتقدان، این سخنان با سوءاستفاده از مفاهیم دینی، تلاش دارد فضای رعب، ارعاب و تهدید علیه مسلمانان ایجاد کند.
«ماتا پراساد پاندِی» (Mata Prasad Pandey)، رهبر اپوزیسیون، این موضعگیری را «غیرقابل قبول از سوی فردی با جایگاه رسمی و حقوقی» توصیف کرد و گفت طرح مفاهیم دینی در چارچوب جدل سیاسی، شأن مجلس را تنزل میدهد. او تأکید کرد که نمایندگان اپوزیسیون درباره موضوعات مرتبط با پاسخگویی دولت و سوءمدیریت سؤال داشتند، اما وزیر ارشد بهجای ارائه شفافیت، از تهدید و مرجعیت دینی برای تحت فشار قرار دادن مخالفان استفاده کرد. پاندی و اعضای حزب سماجوادی در اعتراض به لحن و ادبیات وزیر ارشد، صحن مجلس را ترک کردند.
واکنشها در سطح حقوقی نیز ادامه یافت. «اریبالدین» (Areeb Uddin)، وکیل دادگستری در «لکهنو / Lucknow» مرکز ایالت اوتر پراداش، گفت: «اینکه یک مقام ارشد دولتی بهگونهای سخن بگوید که مخاطبان را نالایق آخرین مناسک بداند، از خطوط قانونی و اخلاقی عبور میکند. هنگامی که این تهدید با مفاهیم مذهبی یک اقلیت مذهبی پیوند میخورد، پیامد آن تشدید احساس ناامنی و به حاشیهراندن مسلمانان است». به گفته این حقوقدان، بیان چنین سخنانی از جایگاه یک مقام رسمی، عملاً به مشروعیتبخشی به نگاههای خصمانه علیه یک جامعه دینی تعبیر میشود.
