به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه موج فزاینده اسلامهراسی سازمانیافته در هند، مقامات این کشور با تشدید اقدامات تبعیضآمیز علیه مسلمانان، بار دیگر نگرانیها درباره تضعیف حقوق اقلیتهای دینی و اجرای گزینشی قانون تحت حاکمیت دولت «نارندرا مودی» را افزایش دادهاند.
در تازهترین نمونه، مقامات ایالت «هیماچال پرادش» (Himachal Pradesh)، واقع در شمال هند، تخریب طبقات فوقانی مسجد «سنجولی» (Sanjauli Masjid) در شهر «شیملا» (Shimla)، مرکز این ایالت کوهستانی را پس از تصویب بودجه رسمی آغاز کردند. پیشتر نیز دو طبقه از این مسجد تخریب شده بود و این اقدام جدید، واکنش شدید جامعه مسلمانان منطقه را به دنبال داشته است.
«محمد لطیف»، رئیس کمیته مسجد سنجولی، با ابراز اندوه عمیق از این اقدام گفت که تخریب مسجد، احساس «هدف قرار گرفتن» و تبعیض سیستماتیک را در میان مسلمانان ایجاد کرده است. وی تأکید کرد که مقامات دولتی بدون توجه به احساسات دینی مسلمانان محلی، این اقدام را پیش بردهاند.
گزارشهای مشابهی نیز از ایالت «اوتاراکند» (Uttarakhand)، واقع در شمال هند، منتشر شده است؛ جایی که «سازمان توسعه موسوری–دهرادون» (Mussoorie Dehradun Development Authority) طبقات اول و دوم مسجدی در روستای «کاندوگال» (Kandogal) را به بهانه نداشتن مجوز ثبت و ساخت، پلمب کرده است.
اعضای جامعه محلی با اشاره به وجود دهها سازه غیرقانونی دیگر که بدون هیچ اقدامی باقی ماندهاند، تأکید کردند که این برخوردها بهطور خاص متوجه اماکن مذهبی مسلمانان است و فضایی از ترس، ناامنی و حاشیهنشینی را برای این اقلیت دینی ایجاد کرده است. ناظران میگویند این اقدامات بخشی از الگوی گستردهتر اسلامهراسی دولتی در هند است که با ابزارهای اداری و حقوقی، آزادیهای دینی مسلمانان را محدود میکند.
...........
پایان پیام
نظر شما