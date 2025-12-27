افشای ۳۵ پرونده جاسوسی برای ایران در اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحرونوت» فاش کرد که ده‌ها کیفرخواست در ۳۵ پرونده جاسوسی به نفع ایران، صادر شده است؛ پرونده‌هایی که از سپتامبر ۲۰۲۴ به‌تدریج رسانه‌ای شده و شامل دخالت برخی اسرائیلی‌هایی است که از سوی ایران برای انتقال اطلاعات حساس و انجام مأموریت‌های پیچیده امنیتی جذب شده بودند.

به‌گزارش این روزنامه، سربازان وظیفه و نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل اطلاعات و اسناد حساسی از جمله اطلاعات مربوط به مکان‌ها و اهداف راهبردی را به نظام ایران منتقل کرده‌اند.

این روزنامه در گزارشی که منتشر کرد، افزود که برخی از این افراد حتی برای انجام عملیات ترور اعزام شده بودند، اما مأموریت اجرا نشد.

به نوشته این رسانه عبری‌زبان، برخی از متهمان باعث ایجاد هرج‌ومرج شدند و برخی دیگر برای انجام عملیات حذف فیزیکی اعزام شده بودند.

