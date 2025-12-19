بازداشت یک شهروند روس در اسرائیل به اتهام جاسوسی به نفع ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان پخش اسرائیل امروز جمعه اعلام کرد که یک کارگر روسیتبار ساکن اسرائیل را به ظن جاسوسی برای ایران و جمعآوری اطلاعات حساس از طریق تصویربرداری از تأسیسات و زیرساختهای حیاتی این کشور بازداشت کرده است.
بر اساس گزارش این نهاد رسمی، دادستانی اسرائیل کیفرخواستی سنگین علیه «ویتالی زویاغینتسیف»(۳۰ ساله) تبعه روس مقیم اسرائیل، ارائه کرده است. او متهم است در فعالیتهای جاسوسی از جمله تصویربرداری از زیرساختها، بنادر و کشتیها مشارکت داشته است.
طبق این بیانیه، این فرد اوایل دسامبر ۲۰۲۵ در عملیاتی مشترک از سوی سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) و وزارت دفاع بازداشت شد. تحقیقات نشان میدهد زویاغینتسیف از اکتبر ۲۰۲۵ با یک مأمور اطلاعاتی ایرانی که خود را «رومان» معرفی کرده و مدعی اقامت در روسیه بوده، در ارتباط بوده است.
سازمان پخش اسرائیل افزود که متهم به دستور مستقیم «رومان» و تحت پوشش گردشگری، مأموریتهای متعددی برای تصویربرداری از تأسیسات، زیرساختها و کشتیها در بنادر مختلف اسرائیل انجام داده و در مقابل، مبالغی را از طریق روشهای پرداخت دیجیتال دریافت کرده است.
بر اساس نتایج تحقیقات، زویاغینتسیف آگاه بوده که اقداماتش در چارچوب فعالیتهای جاسوسی و با هدف آسیب رساندن به اسرائیل انجام میشود، اما با انگیزههای مالی به انجام مأموریتهای بیشتری ادامه داده است.
سازمان پخش اسرائیل این پرونده را نمونهای روشن از تلاشهای دستگاههای اطلاعاتی ایران برای جذب شهروندان اسرائیلی و اتباع خارجی در داخل و خارج از اسرائیل برای اهداف جاسوسی توصیف کرد و تأکید نمود که کیفرخواست به دادگاه مرکزی ارائه شده است.
این پرونده در ادامه مجموعهای از اعلامیههای امنیتی اسرائیل مطرح میشود. پیشتر، پلیس اسرائیل در اواسط نوامبر گذشته از بازداشت یک شهروند به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داده بود که با کمک یک سرباز ذخیره، اطلاعات حساسی درباره نیروی هوایی اسرائیل به تهران منتقل کرده بود. در سالهای اخیر، شاباک و پلیس اسرائیل از بازداشت دهها نفر به اتهام ارتباط با نهادهای ایرانی خبر دادهاند.
