از زمان پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در ماه ژوئن گذشته، ابعاد تازه‌ای از پدیده جاسوسی، همکاری امنیتی و نفوذ سایبری دوطرفه آشکار می‌شود. به‌گفته منابع اسرائیلی، فعالیت‌های اطلاعاتی منسوب به ایران در ماه‌های اخیر توسعه یافته و پیچیده‌تر شده است؛ تا جایی که بر پایه مهندسی اجتماعی، فناوری پیشرفته و اطلاعات دقیق امنیتی عمل می‌کند و از شیوه‌ای عمیق‌تر، مؤثرتر و پنهان‌تر بهره می‌برد.

چند روز پیش، روزنامه «یدیعوت أحرونوت» گزارشی منتشر کرد که به‌نظر می‌رسد از سوی نهادهای امنیتی اسرائیل هدایت شده باشد؛ گزارشی که عملاً نوعی هشدار آگاهی‌بخش درباره پدیده‌ای خطرناک با پیامدهای راهبردی است. بر اساس این گزارش، ایران دیگر به حملات گسترده و تصادفی بسنده نمی‌کند، بلکه به جنگ شخصی روی آورده است؛ جنگی که دقیق، هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده علیه مقام‌های بلندپایه اسرائیلی، افراد تحت امر آنان و حتی حلقه‌های شخصی پیرامونشان شامل دوستان و بستگان می‌باشد.

طبق این گزارش، تهران راهبرد خود را تغییر داده و تلاش می‌کند پیش از جذب افراد، پل‌های اعتماد با هدف یا اطرافیان او بسازد. عاملان این عملیات با تظاهر به نمایندگی نهادهای قانونی، از طریق شبکه‌های اجتماعی با افراد مرتبط با مسئولان وارد گفت‌وگو می‌شوند، و پس از جلب اعتماد آن‌ها، تماس مستقیم با شخص هدف آغاز می‌شود. در این مرحله، کنترل پنهانی و بلندمدت بر تلفن‌های همراه و دستگاه‌های دیجیتال قربانی صورت می‌گیرد؛ بی‌آنکه فرد متوجه شود.

گزارش همچنین می‌گوید ایران با پرداخت پول، تعدادی از اسرائیلی‌ها از جمله مهاجران یهودی با ریشه ایرانی یا دیگران را جذب می‌کند. مأموریت آن‌ها شامل تصویربرداری از تأسیسات حیاتی مانند بنادر، پایگاه‌های نظامی و مراکز دولتی، رصد نقاط حساس و جمع‌آوری اطلاعات درباره شخصیت‌های ارشد است. اغلب پرداخت‌ها با رمزارز صورت می‌گیرد تا ردپایی باقی نماند. هدف نهایی، دستیابی به اطلاعات دقیق درباره پایگاه‌های ارتش، سامانه‌های دفاع هوایی، تأسیسات انرژی و نهادهای امنیتی اسرائیل است. افزون بر این، ایران می‌کوشد عوامل خود را در پست‌های حساس نهادهای اسرائیلی نیز نفوذ دهد، و نمونه مشهور آن پرونده «گونن سیغیف» وزیر سابق انرژی اسرائیل است که سال‌ها اطلاعات حساس را به ایران منتقل می‌کرد.

بر این اساس، ایران به شکلی سازمان‌یافته مقام‌های بلندپایه امنیتی و دولتی اسرائیل، و حتی خانواده‌های آنان را هدف قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان امنیت سایبری اسرائیل، این عملیات‌ها بر پایه ایجاد رابطه طولانی‌مدت شخصی از طریق پیام‌رسان‌ها با استفاده از هویت‌های جعلی و دعوت‌های رسمی انجام می‌شود.

اما با وجود حجم بالای روایت‌های رسانه‌ای، تاکنون هیچ گزارش رسمی اسرائیلی وجود ندارد که تأیید کند چنین شبکه گسترده‌ای از عوامل انسانی برای ایران فعالیت می‌کند. در شکاف میان روایت رسانه‌ای و نبود اطلاعات رسمی، پرسش‌هایی درباره احتمال پنهان‌کاری عمدی به دلایل امنیتی یا سیاسی مطرح می‌شود.

با این حال، پرونده‌های امنیتی که اخیراً در رسانه‌های عبری منتشر شده، از جمله تماس برخی اسرائیلی‌ها با ایران حتی در زمان جنگ، نشان‌دهنده پدیده‌ای نگران‌کننده است. روزنامه «معاریف» اسرائیل هشدار داده که لازم است این موارد با شدت و قاطعیت پیگیری شود تا پیام روشنی درباره جرم بودن هرگونه همکاری با دشمن صادر شود.

منابع امنیتی اسرائیلی می‌گویند پرونده‌های مربوط به همکاری اسرائیلی‌ها با ایران رو به افزایش است و انگیزه اصلی در بیشتر آن‌ها دریافت پول است، در حالی که بحران اقتصادی نیز این روند را تشدید کرده است. آن‌ها هشدار می‌دهند اگر این الگو مهار نشود، خطر گسترش آن افزایش خواهد یافت، تا جایی که مجازات‌هایی مانند حبس ابد یا حتی اعدام در زمان جنگ مطرح شده است.

بر اساس تحقیقات اسرائیل، ایران از دو مسیر عمل می‌کند که مسیر اطلاعاتی شامل جمع‌آوری داده از تأسیسات و شخصیت‌ها، و مسیر روانی ـ اجتماعی که با انتشار پیام‌های تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی، دامن‌زدن به شکاف‌های داخلی و حتی حمایت مالی از برخی اعتراضات همراه است.

از زمان جنگ اخیر با ایران، مقامات اسرائیلی ۳۴ نفر را متهم به همکاری با تهران کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد این همکاری دیگر امری استثنایی نیست، بلکه به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است. افراد جذب‌شده از طیف‌های مختلف از جمله جوان، سالمند، عرب، یهودی، مهاجر یا بومی، و حتی نیروهای امنیتی و پلیس هستند. انگیزه اصلی نیز عمدتاً پول است. معمولاً فرآیند جذب از شبکه‌های اجتماعی آغاز می‌شود؛ جایی که عاملان خود را زنان جوان یا افراد عادی معرفی می‌کنند و در ازای کارهای ساده پول‌های چشمگیر پیشنهاد می‌دهند، سپس مأموریت‌های حساس‌تر و خطرناک‌تر مطرح می‌شود.

