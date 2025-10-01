به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این رژیم (شاباک) در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که دو شهروند اسرائیلی از شهر حولون واقع در جنوب تل‌آویو، به اتهام همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و اجرای مأموریت‌های امنیتی در داخل اسرائیل بازداشت شده‌اند.

طبق این بیانیه، بازداشت پس از تحقیقات مشترک واحد «لاهاف ۴۳۳» (ویژه جرایم سنگین و بین‌المللی) و شاباک انجام گرفت. در این تحقیقات مشخص شد متهم اصلی، ماور کرینگل ۲۶ ساله از ابتدای سال ۲۰۲۵ با عناصر اطلاعاتی ایران در تماس بوده و به دستور آن‌ها مجموعه‌ای از مأموریت‌های امنیتی را اجرا کرده است.

براساس یافته‌های تحقیق، کرینگل اقدام به فیلم‌برداری از پایگاه‌های نظامی و اماکن عمومی اسرائیل کرده و همچنین در جریان جنگ اخیر میان دو طرف برای انجام مأموریت‌های بیشتر با طرف ایرانی تماس برقرار کرده است.

بیانیه پلیس اضافه می‌کند که این ارتباط از طریق سازمانی به نام «VIP Emblement» صورت گرفته که خود را یک نهاد اطلاعاتی ایرانی معرفی می‌کند و با استفاده از اینترنت، اسرائیلی‌ها را برای همکاری جذب می‌کند. متهم در ازای خدمات خود مبالغی را به صورت رمزارز دریافت کرده است.

ادامه تحقیقات درباره کرینگل منجر به بازداشت فرد دیگری به نام «تال عمرام» شد که او نیز به ظن تماس با یک مأمور خارجی و اجرای مأموریت‌های اطلاعاتی تحت تعقیب قرار گرفت.

کیفرخواست اولیه توسط دستگاه قضایی اسرائیل علیه کرینگل و عمرام صادر شده و قرار است طی روزهای آینده روند رسیدگی به پرونده آن‌ها ادامه یابد.

شاباک و پلیس اسرائیل طی ماه‌های گذشته نیز چندین بار خبر از بازداشت شهروندان اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران داده بودند.

