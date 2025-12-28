دو مجاهد، یک مکتب؛ تطبیق سیره میرزا کوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «دو مجاهد، یک مکتب» ظهر شنبه و در چارچوب پنجمین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» با هدف تطبیق سیره و شخصیت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و میرزا کوچک جنگلی، در شهر کرمان برگزار شد.

در این نشست، «مهدی کاسی» پژوهشگر نهضت جنگل، با تبیین ابعاد فکری، علمی و سیاسی میرزا کوچک جنگلی، به تشریح وجوه مشترک این چهره برجسته تاریخ معاصر با شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت.

میرزا کوچک جنگلی؛ مجتهدی در میدان مبارزه

کاسی با اشاره به جایگاه علمی میرزا کوچک جنگلی اظهار کرد: مسئله اصلی درباره میرزا، اثبات طلبه بودن یا وجود عکس و سند نیست، بلکه بنیه علمی و رسیدن او به مرتبه اجتهاد است. میرزا سال‌ها در رشت، قزوین و تهران تحصیل و تدریس کرد و با بزرگان برجسته‌ای از علمای عصر خود در ارتباط بود.

وی افزود: به تصریح رهبر معظم انقلاب، میرزا نیازی به حضور در محضر میرزای شیرازی نداشت، چراکه به مرتبه اجتهاد رسیده بود. ارتباط او با علمای بزرگ مشروطه همچون آیات عظام بهبهانی، طباطبایی و شیخ فضل‌الله نوری، نشان‌دهنده ریشه عمیق دینی نهضت جنگل است.

معنویت و سیاست؛ نقطه اتصال دو مجاهد

این پژوهشگر نهضت جنگل، تلفیق معنویت و سیاست را از برجسته‌ترین وجوه مشترک میرزا کوچک جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی دانست و تصریح کرد: در هر دو شخصیت، با اسلامی مواجهیم که اهل مبارزه است؛ اسلامی که سیاست را از معنویت جدا نمی‌داند.

وی با اشاره به سیره فردی میرزا گفت: تهجد، تقوا و دیانت میرزا در تمام دوران مبارزه زبانزد بود و حتی در مدارس نظامی نهضت جنگل، آموزش شرعیات در کنار آموزش نظامی قرار داشت.

نهضت جنگل؛ قیامی فراتر از یک حرکت نظامی

کاسی با اشاره به شکل‌گیری «هیئت اتحاد اسلام» در نهضت جنگل گفت: مفهوم اتحاد اسلام که پیش‌تر توسط سید جمال‌الدین اسدآبادی مطرح شده بود، در نهضت جنگل به نمونه‌ای عینی و اجرایی تبدیل شد. اعضای این هیئت عمدتاً روحانیون مبارزی بودند که اهل سازش با استبداد و استعمار نبودند.

وی با تأکید بر مردم‌داری میرزا افزود: میرزا بارها از ادامه نبرد صرف‌نظر کرد تا مردم آسیب نبینند؛ از جمله با ترک شهر رشت، مانع تخریب و غارت آن شد. در جریان قحطی بزرگ جنگ جهانی اول نیز، بخش قابل توجهی از مردم ایران با کمک‌های نهضت جنگل نجات یافتند و گیلان نقشی ملی در این زمینه ایفا کرد.

این پژوهشگر حوزه مقاومت ادامه داد: نهضت جنگل تنها یک حرکت نظامی نبود، بلکه دارای ساختار حکمرانی بود. حتی با نگاه به تفکیک قوا، می‌توان نشانه‌هایی از قوه قضائیه، مجریه و مقننه را در آن مشاهده کرد؛ به همین دلیل رهبر انقلاب، نهضت جنگل را مینیاتوری از حکومت اسلامی دانسته‌اند.

کاسی با اشاره به تلاش حکومت پهلوی برای حذف میرزا گفت: سال‌ها حتی سنگ مزار میرزا وجود نداشت و آثار مرتبط با نهضت جنگل اجازه انتشار نمی‌یافت، اما پیوند عمیق مردم با این نهضت، باعث ماندگاری نام و راه میرزا شد؛ از لالایی‌های مادران گیلانی تا اشعار و روایت‌های مردمی.

میرزا و حاج قاسم؛ دشمن‌شناسی و نگاه فراملی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به دشمن‌شناسی و نگاه جهانی میرزا کوچک جنگلی پرداخت و گفت: میرزا هم در برابر استعمار انگلستان ایستاد و پیشنهاد سلطنت تحت پرچم آن‌ها را قاطعانه رد کرد و هم در مواجهه با تفکرات کمونیستی، از ابتدا خطوط قرمز خود را مشخص ساخت.

کاسی افزود: نهضت جنگل ابعادی بین‌المللی داشت؛ از حضور نیروهایی از کشورهای مختلف تا انتشار روزنامه جنگل در شهرهایی چون استانبول، دهلی و لندن. این نشان‌دهنده نگاه فراتر از مرزهای جغرافیایی و باور به وحدت اسلامی است.

وی شباهت‌های میرزا کوچک جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی را در ویژگی‌هایی چون جاذبه و دافعه، دشمن‌شناسی، استقامت، مردم‌محوری، توجه به فرهنگ و کتاب و روحیه شهادت‌طلبی برشمرد و گفت: هر دو، در مسیر احیای اسلام و عزت امت اسلامی، تا پای جان ایستادند.

هویت؛ سپر دفاعی نسل جوان

این پژوهشگر نهضت جنگل در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه هویت تصریح کرد: پرداختن به هویت، به تعبیر رهبر انقلاب، مانند واکسیناسیون است؛ اقدامی پیشگیرانه که هزینه آن به‌مراتب کمتر از درمان است. اگر جوانان، هویت ایرانی، اسلامی، شیعی و انقلابی خود را بشناسند، در برابر جنگ نرم و تهاجم فرهنگی مقاوم خواهند بود.

