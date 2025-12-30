ادیان توحیدی ایران حمله تروریستی سیدنی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، امیر علاء سالاری، رئیس انجمن کلیمیان شیراز، حمله تروریستی علیه یهودیان در سیدنی استرالیا را محکوم کرد و گفت: جامعه جهانی این اقدام خشونت‌آمیز را محکوم می‌کند و ادیان توحیدی در ایران، شامل کلیمیان، زرتشتیان و ارامنه، انزجار خود را از این حادثه ابراز می‌دارند.

وی با اشاره به تلاش برخی رسانه‌های معاند برای نسبت دادن این حادثه به ایران، افزود: این رسانه‌ها در پی تخریب چهره ملت ایران هستند، در حالی که جامعه کلیمیان ایران با آرامش و آزادی کامل به انجام مناسک و شئونات دینی خود می‌پردازد و ایران امن‌ترین کشور برای زندگی کلیمیان است.

سالاری همچنین با قدردانی از نظام جمهوری اسلامی، شرایط مطلوب زندگی اقلیت‌های دینی را مرهون رهبری و دولت دانست و ضمن اعلام بیعت مجدد با انقلاب اسلامی، ایران را الگویی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان معرفی کرد.

وی با مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای اروپایی، خاطرنشان کرد: در حالی که اروپا شاهد عملیات تروریستی و کشتار است، در ایران ادیان توحیدی در کنار مسلمانان برای شکوفایی کشور تلاش می‌کنند.

