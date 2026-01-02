توجه عملی به معیشت مردم در کنار تقویت دینداری یک ضرورت انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیتالله لطفالله دژکام در سومین همایش سراسری نماز سپاه در جهرم، با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: امیدواریم با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) تقویت شود و در کنار آن، مسئولان کشور با تلاش بیشتر، وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشند.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تهدیدهای دشمنان خارجی افزود: مقاومت حقیقی در چنین شرایطی، حفظ دین و نظام اسلامی است و راهکار آن همانگونه که قرآن فرموده، تمسک به نماز خواهد بود.
امامجمعه شیراز نقش نماز را در مقابله با فتنهها و وسوسههای شیطانی برجسته دانست و گفت: نماز بدون ولایت معنا ندارد و بصیرت یعنی حرکت در مسیر ولیّ الهی؛ هر کس از این چراغ راهنما فاصله بگیرد، دچار انحراف خواهد شد.
عضو مجل خبرگان رهبری در پایان نماز را مهمترین ابزار اقتدار، مقاومت و بصیرت در برابر تهدیدات دشمنان اسلام معرفی کرد و خشوع قلبی را شرط اثرگذاری آن دانست.
